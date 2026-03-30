Вступ Ісландії чи Норвегії в ЄС: в Єврокомісії сказали, чи вплине це на Україну

Можливий вступ Ісландії чи Норвегії до Євросоюзу не вплине не євроінтеграцію України. Ці процеси не пов'язані між собою.

Про це під час брифінгу у Брюсселі сказав представник Єврокомісії Олоф Гілл.

Дивіться також Членство України в ЄС можуть посунути нові "привабливі" кандидати, – Politico

Чи може вступ Норвегії та Ісландії відсунути членство України в ЄС?

Єврокомісія чітко дотримується своїх зобов'язань перед усіма країнами-кандидатами на різних етапах вступу до ЄС. За словами Гілла, процеси вступу інших держав не пов'язані із набуттям Україною членства в ЄС.

Я з упевненістю можу сказати, що питання не пов'язані й ми категорично відкидаємо такі припущення,

– додав представник.

Чому з'явились такі припущення?