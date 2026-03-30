Укр Рус
Вступ Ісландії чи Норвегії в ЄС: в Єврокомісії сказали, чи вплине це на Україну
30 березня, 17:38
2

Вступ Ісландії чи Норвегії в ЄС: в Єврокомісії сказали, чи вплине це на Україну

Діана Подзігун
Основні тези
  • Можливий вступ Ісландії чи Норвегії до ЄС не вплине на євроінтеграцію України.
  • Єврокомісія відкидає припущення про зв'язок між процесами вступу інших країн і членством України в ЄС.

Можливий вступ Ісландії чи Норвегії до Євросоюзу не вплине не євроінтеграцію України. Ці процеси не пов'язані між собою.

Про це під час брифінгу у Брюсселі сказав представник Єврокомісії Олоф Гілл.

Чи може вступ Норвегії та Ісландії відсунути членство України в ЄС?

Єврокомісія чітко дотримується своїх зобов'язань перед усіма країнами-кандидатами на різних етапах вступу до ЄС. За словами Гілла, процеси вступу інших держав не пов'язані із набуттям Україною членства в ЄС.

Я з упевненістю можу сказати, що питання не пов'язані й ми категорично відкидаємо такі припущення,
– додав представник.

Чому з'явились такі припущення?

  • У автори матеріалу в Politico припускали, що саме Ісландія та Норвегія можуть "відсунути" членство України в ЄС.

  • У ЄС нібито можуть віддати перевагу скорішому вступу Ісландії та Норвенії, ніж України, оскільки частина урядів ЄС сумнівається у стабільності демократичних інституцій у країнах-кандидатах. Тож багаті країни з усталеними демократіями мають більше шансів на швидку євроінтеграцію.