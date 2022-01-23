Берлин все чаще руководствуется своими личными интересами, игнорируя мировые проблемы. На это уже обратили внимание в Вашингтоне.

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Германия стала заметным исключением

Проблема в том, что разделение коллективного Запада одна из основных стратегий, которую продвигает Владимир Путин, чтобы одержать победу в нынешнем противостоянии.

Вашингтон до последнего надеялся, что новая коалиция Олафа Шольца, куда входят критически настроенные к России "Зеленые", откажется от уступчивой политики в отношении Москвы, которая была характерна для эпохи Ангелы Меркель. Но оказалось, что и новое правительство ничуть не лучше прежнего.

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Обратите внимание, когда в последние недели Вашингтон пытался выступить единым западным фронтом против России, Германия была заметным исключением. По сути, Германия сегодня отходит от Запада.

Единственное, что говорит официальный Берлин – это то, что войска на границе Украины – это угроза. Но вот когда камеры выключаются, всё резко меняется.

Та же Великобритания уже вовсю поставляет в Украину летальное оружие, Евросоюз и США грозят серьезными экономическими последствиями для России, если та посмеет вторгнуться в Украину. Вашингтон при этом увеличивает военную помощь Киеву.

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Что же в это время делает Германия? Блокирует поставки летального оружия в Украину, и просит не отключать Россию от SWIFT, чтобы не случилось, потому что "это эквивалентно атомной бомбе для финансовых рынков".

Правительство Германии увиливает

США понимают, что один из важнейших рычагов давления на Кремль – "Северный поток-2" находиться в руках Германии, а потому очень важно, чтобы немецкое правительство выступило единым фронтом с остальными западными союзниками.

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Конечно, сам газопровод еще даже не прошел сертификацию, а тот же канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно говорил, что "Северный поток-2" ожидают последствия в случае вторжения России в Украину.

Вот только Шольц часто увиливает и прямо не говорит, какие именно это будут последствия.

Кроме того, такое отступничество касается не только Украины, но и НАТО. Новая германская коалиция так и не ответила, готова ли она увеличивать расходы на НАТО, чего от Берлина требуют уже не первый год.



Правительство Шольца оказалось не лучше прежнего / Фото Getty Images

Да и в целом именно Германия рубит на корню все инициативы США в рамках Альянса.

Эксперты заявляют, что такое отступничество немцев отчасти продиктовано их обидой на то, что США решили обеспечивать безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе не с ними, а с британцами и австралийцами.

Также на то, что решение о выводе войск из Афганистана США приняли в одиночку. Германия чувствует себя брошенной, а потому ищет союзника в лице Москвы.

В Германии подсели на деньги России

Но это было бы слишком простым объяснением поведения Германии. Ведь парадокс в том, что большинство обычных немцев, согласно соцопросам, как раз таки положительно относятся к США.

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Например, вот список книг бестселлеров в Германии за последние несколько месяцев – "Святые воины Америки", "Что США совершили с 1945 года" и "Америка в огне" – все эти книги героизируют США и Германию.

Потому сам по себе напрашивается вывод о том, что даже новое правительство в Германии попросту подсело на газ и деньги Кремля.

Выходит так, что пока весь Запад усиливает Украину и угрожает Путину, Германия решила действовать, якобы дипломатически и всячески рекламирует мифическое возрождение нормандского формата.

И если Энтони Блинкену не удастся переубедить Германию быть жесткой в отношении России, не только перед камерами, но и в реальной жизни, Запад может оказаться в очень сложной ситуации. Последствия этого может ощутить не только Украина, но и вся Восточная Европа.