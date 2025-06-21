Керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт, військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко розповів 24 Каналу, що і раніше Ізраїль закликав Сполучені Штати Америки долучитись до протистояння з Іраном, але тодішня влада це не підтримала. Можливо, така ж ситуація буде і зараз, адже це зазвичай постійна тактика США.

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Позиція США щодо Росії та Ірану

На думку Олександра Мусієнка, загроза від Ірану, яку оцінюють у Сполучених Штатах Америки може бути реальною, проте, якщо говорити про Москву, то історія дещо інша.

Тут ми маємо фактор переоцінки загроз, які є з боку Росії. Все тому, що Україна багато в чому на практиці продемонструвала, що побоювання й острахи, які є в наших партнерів, безпідставні,

– сказав він.

Загрози з боку Ірану є теоретичними. Побоювання США можуть справдитися або ні. У випадку з Україною є багато практичних аспектів, які вже розвіяли чимало засторог щодо потужностей Москви.

Важливо! Дональд Трамп застеріг тих, хто закликає до продовження війни в Україні, заявивши, що їхні слова можуть мати серйозні наслідки. Він також згадав, що заслуговує на кілька Нобелівських премій миру, але їх, на його думку, присуджують лише лібералам. Крім того, Трамп визнав, що існує ризик терористичних атак з боку Ірану або його союзників у разі ескалації.

Реальне протистояння агресорам працює тільки тоді, коли є політична воля, адже, наприклад, партнери України можуть значно ефективніше підтримувати нашу державу, навіть не долучаючи її до НАТО. Це зменшило б військовий тиск Росії на українські території, але виглядає, що Захід поки не готовий на більш сміливі та рішучі кроки.