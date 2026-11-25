Королівські повітряні сили Великої Британії почали ховати свої літаки на ніч в ангари та укриття. Такі заходи запровадили через загрозу невідомих дронів, тож військові також розгортають захисні сітки.

Про посилення захисту військових аеродромів Сполученого Королівства стало відомо виданню Sky News. Спеціальні сітки встановлюватимуть довкола бортів, які змушені залишатися просто неба неподалік злітно-посадкових смуг. Британські військові прагнуть закрити вразливі місця на тлі зростання повітряних загроз.

Досвід Холодної війни та розосередження авіації

Головнокомандувач повітряних сил Гарв Сміт наголосив на важливості постійного відпрацювання розсіювання бойових літаків у разі виникнення конфлікту.

Подібну маневровість британські пілоти регулярно практикували за часів Холодної війни, оскільки розосередження авіації різними майданчиками суттєво ускладнює завдання для удару противника.

Як військова служба, ми довели, що за потреби можемо взяти те, що люди називали б "всі яйця в одному кошику", розподілити це по всій території Сполученого Королівства і продовжувати діяти,

– зазначив Гарв Сміт.

Він зауважив, що Повітряні сили готуються до ситуації, коли на рідній землі не буде абсолютно безпечного притулку, через що техніку доведеться постійно переміщувати безпосередньо під час війни.

Готовність авіації до подібних викликів оцінювали ще в березні під час навчань із захисту батьківщини.

Підозрілі безпілотники над базами союзників

Приводом для запровадження суворих правил стали нещодавні повітряні інциденти. Повітряні сили США вже фіксували підозрілу активність невідомих безпілотників над британською базою "Лейкенгіт" у графстві Саффолк.

Ще раніше охорону американських об'єктів у королівстві посилили після інциденту на авіабазі "Фейрфорд", до якого, за словами прем'єра Енді Бернема, міг бути причетний Іран.

Раніше Лондон оголосив про плани передати далекобійні безпілотники для потреб українських військових.