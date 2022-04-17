Вранці окупанти обстріляли Кремінну: 1 людина постраждала

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни обстріляли Кремінну атрилерією. Внаслідок обстрілів одну людину поранено та пошкоджено житловий фонд.

Гайдай показав світлину наслідків вранішнього артобстрілу в Кремінній – за словами голови ОВА, постраждала 1 людина та подвір'я, яке рознесли снарядами.

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Окупанти вдарили по Кремінній 17 квітня зранку. Поранений внаслідок обстрілів чоловік вже в лікарні. Він отримав поранення середньої тяжкості.

Окупанти обстріляли Кремінну / Фото Сергій Гайдай

Повідомляється, що зараз встановлюють збитки у житловому фонді.

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