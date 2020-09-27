Нові шокуючі докази того, як українська влада після Революції гідності розпродавала кримінальні провадження. За закриття справи проти одного з найбільш одіозних соратників Януковича – 7 мільйонів доларів хабаря.

Вражаючі докази корупції в Україні спливають на поверхню, як це часто буває, за океаном. Завершилося розслідування щодо можливої причетності віцепрезидента США Джо Байдена до справи компанії Burisma, яка належить колишньому міністру екології часів Януковича Миколі Злочевському. Про це – у новому випуску відеоблогу "Чесна політика" на 24 каналі.

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Розслідування проводили два комітети Сенату США, які очолюють республіканці, – Комітет з питань внутрішньої безпеки та урядових питань та Комітету з питань фінансів.

Метою розслідування було встановити, якою була роль сина віцепрезидента Хантера Байдена, який входив у правління компанії Burisma.

Звіт склали на 87 сторінок, а його головний висновок полягає в тому, що достеменно не зрозуміло, наскільки присутність сина Байдена в Burisma вплинула на політику щодо України.

Так, не підтвердилася інформація про те, що чиновники адміністрації Обами-Байдена намагалися закрити очі на корупцію Злочевського. Навпаки, вони всіма своїми каналами закликали Україну активніше розслідувати цю справу.

Більше того, початок цьому розслідуванню поклали якраз міжнародні правоохоронні органи. Так, 28 квітня 2014 року Британія, яка є найближчим союзником США, заморозила 23 мільйони доларів на лондонських банківських рахунків власника Burisma Миколи Злочевського.



Микола Злочевський​ / Фото Вікіпедія

І хоча через 14 днів, 12 травня 2014 року, син віцепрезидента Хантер Байден приєднався до правління компанії Burisma та отримав мільйони доларів від корумпованого українського олігарха, американці вимагали цю справу не гальмувати, а, навпаки, суворо покарати злочинців.

При цьому чиновники США попереджали оточення Джо Байдена, що його син потрапить під вогонь критики.



Джо Байден / Фото Time

Ще на початку 2015 року колишній заступник посла США в Києві, Джордж Кент, висловив занепокоєння чиновникам в офісі віцепрезидента Джо Байдена щодо можливого конфлікту інтересів – Хантер Байден працює в правлінні Burisma у Злочевського, а його батько вимагає боротися з корупцією в Україні.

Присутність Хантера Байдена в правлінні Burisma було дуже незручним для всіх американських чиновників, які просувають програму боротьби з корупцією в Україні,

– написав Кент.

Також чиновник Державного департаменту Амос Хохштайн, який опікувався питанням енергетики, поділився своїм занепокоєнням з віцепрезидентом Байденом, а також з Хантером Байденом, що позиція Хантера Байдена в правлінні Burisma створила можливості для російських зусиль щодо дезінформації та ризики для підриву політики США в Україні.



Хантер Байден / Фото Fox News​

Зрештою, сам віцепрезидент Байден ніколи ні публічно, ні приватно не лобіював Burisma – жодних доказів цього не знайдено. Тоді як підлеглі Байдена в посольстві США в Києві не лише не просили про поблажки для Злочевського, а вимагали його покарання.

Свідчення чиновника

Але найцікавіше в звіті Сенату міститься у тих свідченнях, які дали чиновники під присягою. Зокрема, я маю на увазі слова Джорджа Кента. Це титулований американський дипломат, який має велику любов до України та дружину кримську татарку.

Джордж Кент багато років працював заступником посла США в Києві, а зараз вже 2 роки він заступник помічника Державного секретаря з питань Європи та Євразії. Кент прославився тим, що минулого 2019 року давав правдиві та вичерпні свідчення в рамках імпічменту президента Трампа. А тому зараз його нові свідчення у Сенаті щодо Burisma та Злочевського є менш резонансними.



Джордж Кент / Фото The New York Times​

Цього разу Кент повідомив про свої контакти з українськими чиновниками, які фактично визнали отримання хабарів від Злочевського. Американський високопосадовий дипломат, виступаючи в Сенаті, у деталях відтворив події того дня.

Отже, 3 лютого 2015 року, при владі Петро Порошенко, який призначив свого довіреного генпрокурора Віталія Ярему. Кент прийшов на зустріч з другою особою в генпрокуратурі Анатолієм Даниленком.

Трохи передісторії. Прізвище Даниленко в ті роки ледь не щодня згадувалися у негативному контексті. Він вважався головним комунікатором генпрокурора Віталія Яреми з людьми, які прагнуть "рєшить вопрос".

Потрапити до Даниленка навіть складніше, ніж до генерального прокурора,

– розповідали люди з оточення Яреми.

Даниленко працював заступником Яреми усі 5 років, коли чинний генпрокурор очолював київську міліцію у 2005 – 2010 роках.

За очі Даниленка називали "Толя-супермаркет", а щоб отримати звання генерал-майора, яке йому з нагоди чергового Дня незалежності присвоїв президент Ющенко на декілька тижнів призначили радником міністра внутрішніх справ Луценка.

І от приходить американський дипломат Джордж Кент на зустріч з цим "рєшальщиком" Даниленком, аби дізнатися в довірливій розмові, хто і чому в новій на той момент українській владі закрив справу Злочевського та скільки це коштувало.

Під час давання свідчень Кент надав Комітетам Сенату уявлення про те, що сталося під час зустрічі 3 лютого 2015 року в українській генпрокуратурі.

Далі цитую Кента згідно з його свідченнями в Сенаті. "Коли я (тобто Кент) поставив запитання [Даниленку]: "Скільки становив хабар [Злочевського] і хто його взяв?" [Даниленко] засміявся і сказав: "Це саме те питання, яке поставив нам президент Порошенко минулого тижня". І я [Кент] запитав: "То що ви сказали президенту Порошенку?", На що Даниленко відповів: "Сім мільйонів доларів і в травні минулого року [2014], перед тим, як ми вступили на посаду" .

Кент, очевидно, не вірив, що хабар Злочевського був сплачений у травні 2014 року. Він відповів пану Даниленку: "Гарна спроба, але лист, який написав хтось – якийсь прокурор у вашій Генеральній прокуратурі, був підписаний наприкінці грудня 2014, через пів року після того, як ви всі [команда Яреми] вступили на посаду".

Через тиждень після розмови Кента в Генпрокуратурі, 10 лютого 2015 року, президент Порошенко звільнив генерального прокурора Ярему та інших членів його команди.

Це кінець цитати звіту Сенату США. А в результаті закриття справи Злочевського в Україні було знято арешт з 23 мільйонів на його рахунку, які була заморожені в Лондоні в результаті співпраці американських та британських правоохоронних органів.

Отже, тепер ми принаймні знаємо, скільки становили такого роду хабарі в часи правління Порошенка. При цьому абсурдна поведінка другої особи в прокуратурі часів Порошенка Анатолія Даниленка. Навіть якщо він не отримував хабар, а заплачено його було ще до приходу його та Яреми на посади, то чому вони не розслідували ці дані, але так легко ділилися ними з американськими дипломатами.

Свідок – помічник генпрокурора

Ще одним свідком в Сенаті по справі Burisma був колишній помічник генпрокурора Яреми, який після цього працював у посольстві України в США Олександр Теліженко, який намагався представити себе як інформатор Руді Джуліані.



Руді Джуліані / Фото The New Yorker

Так от, як з'ясувалося, в ході цього розслідування в Сенаті було проведено два брифінг ФБР для служб сенаторів. Під час цих брифінгів посадовці ФБР висловили занепокоєння, що Теліженко може поширювати російську дезінформацію, зокрема щодо втручання України до американських виборів у 2016 році.

І ця дезінформація справді почала поширюватися уже після оприлюднення звіту Сенату США синхронно на сайтах Медведчука 112 та ЗІК, а також на сайті Страна.ЮА вийшли абсолютно ідентичні тексти.

У всіх них цитується фейковий експерт Джеррі Бішоп, якого не існує в природі, але в уста якому пропагандисти вклали фразу про те, що Україна відмовляється розслідувати корупцію Байдена.

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Усе це, разом з працевлаштуванням доньки російського агента Андрія Деркача на телеканал Медведчука підтверджує – Росія намагається зіграти на виборах в США у 2020 році, аби отримати зручний для себе результат та потім домовитися з Америкою про передачу України в зону свого геополітичного впливу. Тому ставки на виборах в США дуже високі.