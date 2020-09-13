Ще один проросійський олігарх потрапив під "каток" американської держави. Після Ігоря Коломойського, якому Мін'юст Америки вручив позови про конфіскацію майна, дійшла черга до Андрія Деркача.

Сенсаційну новину повідомив американський уряд. На депутата Андрія Деркача накладено персональні санкції Міністерства фінансів США – при чому з формулюванням "російський агент з більш ніж десятирічним стажем". Про це йдеться у новому відеоблозі "Чесна політика" на 24 каналі.

До слова Санкції для агента Деркача: чому США пішли на цей крок?

Це – не метафора. "Російський агент Деркач" – це пряма цитата Міністерства фінансів США.

Показово, що санкції на Деркача наклали в пакеті з 3-ма росіянами, які входять у кібер-злочинне угрупування так званого "повара Путіна" Євгена Пригожина – засновника Агентства інтернет-досліджень (IRA), який також під санкціями США за втручання у вибори 2018 року. Також Пригожина називають можливим спонсором приватної армії "Вагнер".

Рішення Мінфіну США прямим текстом звинувачує Деркача в роботі на Росію, відносячи його до мережі довірених осіб Кремля, які мають посіяти розбрат між політичними партіями США.

Яка мета

Уряд США бачить місію Деркача в тому, щоб допомогти з реалізацією зусиль Москви, спрямованих на підрив демократичних інституцій та втручання у вибори.

Дослівна цитата міністра фінансів США та довірено особи Трампа Стівена Мнучина: "Андрій Деркач та інші російські агенти застосовують маніпуляції та обман для спроби вплинути на вибори в США та в інших регіонах світу".

Отже, що приписують Деркачу. Перше – цитата уряду Америки: "в період з кінця 2019 року до середини 2020 року він проводив кампанію із прихованого впливу".

Андрій Деркач / Фото Petro Zhuravel

У який спосіб? Цитую далі: "культивуючи неправдиву, вигадку щодо посадових осіб США в контексті виборів президента Америки 2020 року з метою завершити все перед днем виборів".

Далі пише Мінфін США, що "непідтверджені відомості" Деркача просувались в західних медіа шляхом пресконференцій, інтерв'ю та заяв.

Викриття брехні Деркача

Нагадаю, про що ідеться. Викриємо його брехню – це кажу не я, а уряд США – покроково. Отже, саме в цей час, 9 жовтня та 20 листопада 2019 року, Деркач провів дві пресконференції.

► На першій Деркач вилив купу бруду на НАБУ – він заявив, що перший заступник директора антикорупційного бюро Гізо Углава надавав посольству США інформацію щодо деяких кримінальних проваджень.

Деркач це інтерпретував, як намагання НАБУ врятувати сина Джо Байдена Хантера, тоді, як насправді, НАБУ консультувалося з ФБР в рамках угоди про співпрацю. Загалом Деркач неодноразово атакував НАБУ в своїх заявах та був підписантом звернень в Конституційний суд, покликаних зруйнувати діяльність бюро.

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► Друга осіння поява Деркача відбулася вже в компанії депутата-посіпаки Коломойського Олександра Дубінського. Тут вони стверджували маячню про те, що начебто Януковичем було легалізовано вкрадені гроші – астрономічну суму 7,5 мільярдів доларів – через американський інвестфонд Franklin Templeton Investments, близький до Демпартії США.

Дивно, що Дубінський з Деркачем не покликали з собою на брифінг 3-го адепта цього безглуздя, колишнього генпрокурора Юрія Луценка.

Той, коли в Америці почали розслідувати його діяльність, почав відбріхуватися, що він вирішив контактувати з Руді Джуліані та його друзями-пройдисвітами Фруманом і Парнасом, бо теж начебто хотів отримати ці 7,5 мільярдів доларів Януковича.

Насправді, і це підтверджує тепер Мінфін США, Янукович не мав жодного відношення до цих грошей. Показово, що рупором цього фейку був також наближений до Коломойського депутат Дубінський, якому тепер також може прилетіти "отвєтка" від американської влади.

Олександр Дубінський / Фото з фейсбук-сторінки депутата

Але на цьому Деркач не зупинився. Другий етап його кампанії в інтересах Росії американський уряд описує так, цитую:

У період з травня по липень 2020 року Деркач випускав відредаговані аудіозаписи та іншу непідтверджену інформацію з метою дискредитації чиновників США, а також подавав необґрунтовані звинувачення проти американських та міжнародних політичних діячів.

Ідеться про оприлюднення Деркачем шматків телефонних розмов між президентом України Порошенком і віцепрезидентом США Байденом.

Саме по собі це є кричущим фактом порушення таємниці спілкування провідної особи Америки, і уряд США це не пробачив Деркачу. Окрім того, його записи були зманіпульовані.

Ще одна цитата, де уряд Америки викриває плани Деркача: "Деркач явно націлений в своїх діях на виборців США, високопосадових осіб США та членів уряду, виходячи з того, що він використовував американські медіаплатформи, англомовні документи та відео, а проросійські лобісти в США пропагували його заяви".

Покарання Мінфіну США

Особлива іронія долі полягає в тому, що санкції на нього накладено згідно з розпорядженням №13848, яке було підписано президентом Трампом у 2018 році.

І Деркач дуже радів, коли Трамп ретвітнув його заяви. Але Трамп і його твіттер – це діяльність фізичної особи, а інституції в Америці діють незалежно від примх керівників – і бумеранг наздогнав Деркача у вигляді покарання Мінфіну. Воно включатиме блокування будь-яких операцій з майном чи активам осіб або компаній, що діють під юрисдикцією США.

Це звучить малозрозуміло, але насправді Деркачу фактично заборонено всю діяльність в доларах США, адже переказ в доларах відбувається через кореспондентські рахунки банку, відкритого в американському банку.

Санкції будуть болючими для Деркача, оскільки члени його родини живуть або, принаймні, донедавна жили – на території тих самих Сполучених Штатів.

Запровадивши санкції, уряд США фактично поставив Деркача поза законом, зробив його токсичним для будь-кого, адже будь-які фінансові відносини з Деркачем будуть перебувати під фінансовим ковпаком Америки.

Наскільки болючими є санкції США, з Деркачем може поділитися Віктор Медведчук, який був змушений весь бізнес переоформити на дружину.

До чого тут Луценко

Окрім Дубінського, тепер страшно має бути і колишньому генпрокурору Юрію Луценку. Як кажуть "злі язики", саме Луценко був джерелом частини документів, якими, маніпулюючи, Деркач мав впливати на американських виборців.

Зокрема, Деркач оприлюднював фінансові витяги, які збирала Генпрокуратура в рамках розслідування, що проводилося в часи Порошенка-Луценка. Ба більше, злий жарт з Луценком може зіграти і його дружба з Деркачем, що тягнеться вже декілька десятиліть. І доказ цьому – присутність Деркача на скандальному весіллі сина Луценка.

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Крім того, Луценко свого часу навіть затягнув Деркача в "Соцпартію". Це було на виборах 2006 року, після Помаранчевої революції.

Соціалісти висловили дуже багато претензій до Деркача, як соратника колишнього президента Кучми, який був непримиренним ворогом для них. І його батько Леонід Деркач був главою СБУ і запам'ятався, як один із найяскравіших фігурантів плівок Мельниченка. Зокрема в епізодах про Гонгадзе.

А сам майор Мельниченко навіть відмовився балотуватися з Деркачем у одному списку. Але Луценко, який тоді очолював МВС, буквально втягнув Деркача в список.

Ці події яскраво описано в архівах газети "Україна молода": "Якби не Леонід Деркач, – добивав цвяхи Мельниченко, – то Мороз був би у 1999 році президентом".

Юрій Луценко зірвався з місця і побіг до президії з'їзду просити слова. Міністр внутрішніх справ почав захищати Андрія Деркача.



Юрій Луценко / Фото 24 каналу

"Андрій зробив свій вибір і показав, що кожен може видавити із себе «кучмізм» по краплині, – агітував Луценко. – Він ризикував своїм життям, коли разом з іншими людьми блокував своєю машиною дорогу Кучмі до АП". Андрій Деркач, слухаючи Луценка, важко дихав.

Тільки-но соціалісти підняли свої мандати на знак згоди зі списком, Андрій Деркач вийшов із зали. В коридорі його перехопили журналісти. "Моя позиція повністю збігається з позиціями "Соцпартії" та українського суспільства: справа Гонгадзе має бути розслідувана", – сказав Деркач.

Щодо батька, то Деркач-молодший запевнив, що "краще за мене його ніхто не знає", і додав: "Давайте проживемо певний проміжок часу, дамо можливість правоохоронним органам попрацювати на цю тему".

Минуло 15 років, Луценко і Деркач давно зрадили "Соцпартію", справа Гонгадзе так і не розкрита. Зате Деркача офіційно визнано Америкою російським агентом з 10 річним досвідом. Коли наступного разу будете слухати заяви Луценка, згадайте, як він реабілітував консерву Кремля.