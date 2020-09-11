Санкції для агента Деркача: чому США пішли на цей крок?
Мінфін США ввів санкції проти українського депутата Андрія Деркача "за спробу вплинути на виборчий процес США".
Це той самий Деркач, що оприлюднив плівки, які нібито доводили причетність Байдена до корупційних дій в Україні.
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Від нардепа до російського агента
В поясненні Мінфіну США йдеться: "Деркач понад десятиліття був активним російським агентом і зберігав тісні зв'язки з російськими спецслужбами. Деркач прямо чи не прямо був залучений в іноземному втручанні та спробі підірвати вибори президента США 2020".
Читаємо далі: "З кінця 2019 до середини 2020 Деркач вів приховану кампанію, зосереджену на поширенні неправдивих та необгрунтованих свідчень щодо американських посадовців ..., під'юджуючи розслідування в Україні і в США, які мали досягнути кульмінації до дня виборів".
Про плівки Деркача: "З травня по липень 2020 року Деркач випустив відредаговані аудіозаписи та іншу непідтверджену інформацію з метою дискредитації посадовців США, а також зібрав необгрунтовані звинувачення проти американських та міжнародних політичних діячів".
Деркач підсанкційний
Санкції передбачають замороження всіх активів і майна на території США, а також заборону американським фізичним і юридичним особам здійснювати будь-які операції з підсанкційними особами.
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Деркач бачився і співпрацював з Руді Джуліані, коли той у Києві збирав інформацію про Байдена для свого фільму. Нагадаю, що Деркача в цьому плані дуже активно підтримував Олександр Дубінський. Проти нього чи інших українських посадовців, пов'язаних з цією історією, санкцій у США поки не вводили.