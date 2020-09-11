Це той самий Деркач, що оприлюднив плівки, які нібито доводили причетність Байдена до корупційних дій в Україні.

Читайте також: США наклали санкції на Деркача: нардеп обіцяє показати "шокуючі факти викриття"

Від нардепа до російського агента

В поясненні Мінфіну США йдеться: "Деркач понад десятиліття був активним російським агентом і зберігав тісні зв'язки з російськими спецслужбами. Деркач прямо чи не прямо був залучений в іноземному втручанні та спробі підірвати вибори президента США 2020".

Читаємо далі: "З кінця 2019 до середини 2020 Деркач вів приховану кампанію, зосереджену на поширенні неправдивих та необгрунтованих свідчень щодо американських посадовців ..., під'юджуючи розслідування в Україні і в США, які мали досягнути кульмінації до дня виборів".

Про плівки Деркача: "З травня по липень 2020 року Деркач випустив відредаговані аудіозаписи та іншу непідтверджену інформацію з метою дискредитації посадовців США, а також зібрав необгрунтовані звинувачення проти американських та міжнародних політичних діячів".

Деркач підсанкційний

Санкції передбачають замороження всіх активів і майна на території США, а також заборону американським фізичним і юридичним особам здійснювати будь-які операції з підсанкційними особами.

До теми: У контррозвідці США пояснили справжню мету "плівок Деркача" – до чого тут Росія

Деркач бачився і співпрацював з Руді Джуліані, коли той у Києві збирав інформацію про Байдена для свого фільму. Нагадаю, що Деркача в цьому плані дуже активно підтримував Олександр Дубінський. Проти нього чи інших українських посадовців, пов'язаних з цією історією, санкцій у США поки не вводили.