Держава розшукує власників для готелів. Так два об'єкти з цікавою історією планують приватизувати. Вже у липні 2020 року має відбутися електронний аукціон.

Готель в Києві

Хто зможе виграти в торгах і які переваги передачі готелів новим господарям – дізнавалися кореспонденти 24 каналу.

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З вікон готелю "Дніпро" видніється урядовий квартал, річка, на честь якої названий, і головна вулиця країни. У 12-поверховій будівлі, окрім номерів, є ресторан з панорамним краєвидом, СПА і велика парковка. Проте попри такі переваги державний готель не заробляє, а збиткує.



Готель "Дніпро" / Фото НВ

Тож готелю шукають нового власника на аукціоні, в якому зможуть взяти участь українські та закордонні бізнесмени. Переможець, який запропонує найвищу ціну, має впродовж пів року виплатити заборгованість, а це 5 мільйонів гривень. І ще зберегти сервіс на рівні "чотирьох зірок".

"Збереження назви "Дніпро", саме слово "Дніпро" у майбутній назві даного об'єкту, неможливість звільнення працівників протягом шести місяців", – повідомила т. в.о. генерального директора готелю "Дніпро" Еліна Сапожкова.

Готель в Новгород-Сіверському

Ще один лот на аукціоні – готель в Чернігівській області, а саме в Новгород-Сіверському.

Його створювали під конкретну подію. В готелі мали зустріч 3 державні очільники – Президент України Леонід Кучма, президент Білорусі Олександр Лукашенко та президента Росії Володимир Путін. Останній на цій зустрічі визнав Крим українським.



Лот на аукціоні – готель / Скриншот з відео

В президентському номері на понад 100 метрів квадратних є кухня, вітальня, джакузі і фантастичний краєвид на Спасо-Преображенський монастир. Окрім президентського, є стандарт, люкс та родинні номери. А ще басейн і сауна. Втім цей державний готель став збитковим.

Заборгованість на сьогодні понад 900 тисяч,

– повідомив начальник регіонального відділення Фонду держмайна Валерій Йовенко.

Обидва готелі морально застарілі й потребують ремонтів. До прикладу, на Чернігівщині поруч з будівлею можна створити зону відпочинку.

Держава продовжить заробляти після продажу об'єктів, адже бізнесмени сплачують податки в державний бюджет, а ще з'являться нові робочі місця.

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Загалом, в Україні цього року на приватизацію готується близько 300 малих і середніх підприємств та понад 20 великих. Проте їх віддати в приватні руки складніше. Зокрема, і через те, що потрібен час, аби знищити корупційні схеми, які там існували десятиліттями.