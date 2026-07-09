Усе через українську мову: у Польщі банда однолітків жорстоко побила 19-річного юнака

У польському Вроцлаві група молодиків жорстоко побила 19-річного Володимира. Інцидент стався після того, як почула, що він розмовляє українською мовою телефоном із матір'ю.

Про це пише Radio Wrocław.

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Що відомо про побиття 19-річного українця у Польщі?

Інцидент стався 4 липня близько 20:00 на острові Слодова.

За словами потерпілого, до нього підійшов один із нападників і почав вимагати віддати електронну сигарету. Коли хлопець відмовився, той покликав інших учасників компанії, після чого близько десяти людей напали на нього.

Вони почали бити мене по голові. Я нічого не бачив і не міг захиститися, бо вони закрили мені обличчя. Мене били ногами,

– розповів Володимир.

Унаслідок нападу хлопець зазнав перелому носа, травми хребта та численних забоїв. За словами юнака, після побиття нападники сміялися й говорили, що "побили українця".

Друзі Володимира викликали поліцію та швидку допомогу. Коли правоохоронці та медики прибули на місце, нападники втекли.

Спочатку інцидент розглядали як звичайну бійку. Однак після звернення потерпілого та його батьків поліція почала розслідування кримінальної справи. За словами речниці поліції Вроцлава Александри Фреус, заява про напад на 19-річного чоловіка була подана до дільниці Вроцлав-Олбін.

Батько потерпілого Ігор вважає, що причиною нападу могла стати саме українська мова, якою син спілкувався телефоном.

"Він розмовляє українською та російською. Це могло спричинити таку агресію, але чому? Люди просто б'ють іншу людину, як тварини. Таку агресію потрібно зупинити", – сказав чоловік.

Родина Володимира закликає свідків нападу звернутися до поліції та допомогти встановити обставини інциденту. У момент нападу на острові Слодова перебувало багато людей.