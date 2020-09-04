Національне антикорупційне бюро України вважає, що Вища рада правосуддя стала на захист викритих у зловживаннях суддів Окружного адміністративного суду Києва, цілком нехтуючи фактами, які встановило слідство. А це, своєю чергою, може свідчити про існування зв'язків між ВРП та ОАСК.

НАБУ вважає рішення ВРП надуманим

Вища рада правосуддя, як вважають у НАБУ, не відсторонила суддів ОАСК через надумані аргументи. Про це мовиться у заяві НАБУ, опублікованій 3 вересня.

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Так у Бюро відреагували на рішення ВРП від 1 вересня щодо судді Павла Вовка та його колег з Окружного адмінсуду Києва (ВРП повернула очільниці Офісу генпрокурора Венедіктовій клопотання про відсторонення суддів).

ВРП знехтувала фактами слідства, ухваливши рішення на захист викритих на зловживаннях суддів ОАСК,

– наголосили у НАБУ.

Ба більше, таке рішення ВРП може "свідчити про наявність зв'язків із фігурантами опублікованих Національним бюро аудіозаписів – доказів у кримінальному провадженні".

Скандал навколо ОАСК: коротко

У НАБУ нагадали: 17 липня 2020 голові та чотирьом суддям ОАСК повідомили про підозру (у створенні злочинної організації, захопленні влади, зловживанні впливом тощо).

(у створенні злочинної організації, захопленні влади, зловживанні впливом тощо). Однак зробили це (в межах чинного законодавства) у вимушений спосіб – передали керівнику апарату ОАСК і відправили рекомендованими листами поштою додому.

додому. Зробили так через те, що судді дізналися про наміри слідства і фізично не перебували за місцем роботи та проживання . Ба й надалі ухилялися від особистого отримання повідомлень.

. Ба й надалі ухилялися від особистого отримання повідомлень. На робочих місцях вони з'явилися лише після оголошення їх у розшук. І тоді вже повідомлення про підозру вручили їм особисто.

Однак у ВРП вважають, що немає доказів належного вручення підозр суддям ОАСК. Таку позицію ВРП у НАБУ розцінюють як прояв небажання очищати судову систему.

До слова НАБУ оприлюднило записи розмов на доказ того, що Вовк пов'язаний із членами ВРП