ВРП знехтувала фактами слідства, ухвалюючи рішення щодо ОАСК, – НАБУ
Національне антикорупційне бюро України вважає, що Вища рада правосуддя стала на захист викритих у зловживаннях суддів Окружного адміністративного суду Києва, цілком нехтуючи фактами, які встановило слідство. А це, своєю чергою, може свідчити про існування зв'язків між ВРП та ОАСК.
НАБУ вважає рішення ВРП надуманим
Вища рада правосуддя, як вважають у НАБУ, не відсторонила суддів ОАСК через надумані аргументи. Про це мовиться у заяві НАБУ, опублікованій 3 вересня.
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Так у Бюро відреагували на рішення ВРП від 1 вересня щодо судді Павла Вовка та його колег з Окружного адмінсуду Києва (ВРП повернула очільниці Офісу генпрокурора Венедіктовій клопотання про відсторонення суддів).
ВРП знехтувала фактами слідства, ухваливши рішення на захист викритих на зловживаннях суддів ОАСК,
– наголосили у НАБУ.
Ба більше, таке рішення ВРП може "свідчити про наявність зв'язків із фігурантами опублікованих Національним бюро аудіозаписів – доказів у кримінальному провадженні".
Скандал навколо ОАСК: коротко
- У НАБУ нагадали: 17 липня 2020 голові та чотирьом суддям ОАСК повідомили про підозру (у створенні злочинної організації, захопленні влади, зловживанні впливом тощо).
- Однак зробили це (в межах чинного законодавства) у вимушений спосіб – передали керівнику апарату ОАСК і відправили рекомендованими листами поштою додому.
- Зробили так через те, що судді дізналися про наміри слідства і фізично не перебували за місцем роботи та проживання. Ба й надалі ухилялися від особистого отримання повідомлень.
- На робочих місцях вони з'явилися лише після оголошення їх у розшук. І тоді вже повідомлення про підозру вручили їм особисто.
Однак у ВРП вважають, що немає доказів належного вручення підозр суддям ОАСК. Таку позицію ВРП у НАБУ розцінюють як прояв небажання очищати судову систему.
До слова НАБУ оприлюднило записи розмов на доказ того, що Вовк пов'язаний із членами ВРП