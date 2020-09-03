Президент Володимир Зеленський не буде коментувати ситуацію з Павлом Вовком та іншими скандальними суддями ОАСК. В Офісі Президента наголосили, що Зеленський не має права або обов'язку надавати оцінку рішенням судів чи звинуваченням проти суддів

Зеленський не має права надавати свою оцінку рішенням судів чи звинуваченням проти суддів. Саме тому він досі не прокоментував обвинувачення, висунуті голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку та його соратникам. Про це 3 вересня повідомляє пресслужба Офісу Президента.

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В Україні діє презумпція невинуватості, і Зеленський не може скасувати її щодо окремих осіб. Як і кожен українець, президент може висловити своє суб'єктивне враження про резонансні справи, однак на цьому його повноваження закінчуються.

Президент, як і будь-який громадянин у державі, може поділитися своїми враженнями щодо певної резонансної інформації, але не більше,

– заявили в ОП.

В Офісі Президента висловили сподівання, що резонанс такої гучної справи (Вовка та суддів ОАСК – 24 канал) допоможе дізнатися правду і викрити порушення закону.

Судова реформа є пріоритетною

Окрім того, в ОП наголосили, що судова реформа залишається для України пріоритетною. Забезпечити її якісну реалізацію мають Національне антикорупційне бюро України та Антикорупційний суд. За словами представників ОП, ці установи отримали необхідну підтримку для оперативної та незалежної роботи.

Що варто знати про справу суддів ОАСК