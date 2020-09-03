У Зеленського пояснили, чому він не коментує скандал з суддею Вовком і ОАСК
Президент Володимир Зеленський не буде коментувати ситуацію з Павлом Вовком та іншими скандальними суддями ОАСК. В Офісі Президента наголосили, що Зеленський не має права або обов'язку надавати оцінку рішенням судів чи звинуваченням проти суддів
Зеленський не має права надавати свою оцінку рішенням судів чи звинуваченням проти суддів. Саме тому він досі не прокоментував обвинувачення, висунуті голові Окружного адміністративного суду міста Києва Павлу Вовку та його соратникам. Про це 3 вересня повідомляє пресслужба Офісу Президента.
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В Україні діє презумпція невинуватості, і Зеленський не може скасувати її щодо окремих осіб. Як і кожен українець, президент може висловити своє суб'єктивне враження про резонансні справи, однак на цьому його повноваження закінчуються.
Президент, як і будь-який громадянин у державі, може поділитися своїми враженнями щодо певної резонансної інформації, але не більше,
– заявили в ОП.
В Офісі Президента висловили сподівання, що резонанс такої гучної справи (Вовка та суддів ОАСК – 24 канал) допоможе дізнатися правду і викрити порушення закону.
Судова реформа є пріоритетною
Окрім того, в ОП наголосили, що судова реформа залишається для України пріоритетною. Забезпечити її якісну реалізацію мають Національне антикорупційне бюро України та Антикорупційний суд. За словами представників ОП, ці установи отримали необхідну підтримку для оперативної та незалежної роботи.
Що варто знати про справу суддів ОАСК
- 17 липня НАБУ повідомило про підозру голові ОАСК Павлу Вовку, заступнику голови суду Євгену Аблову та ще п'ятьом суддям і керівнику Державної судової адміністрації Зиновію Холоднюку.
- НАБУ підозрює їх у створенні злочинної організації, яка мала на меті захоплення влади у Вищій кваліфікаційній комісії суддів і Вищій раді правосуддя. Однак у суді заявили, що підозри було оголошено не за правилами.
- Вовка та його соратників оголосили у розшук.
- У соцмережі Вовк написав, що готовий прийти на допит за умови, якщо йому у законний спосіб передадуть повістку.
- Окружний адміністративний суд міста Києва повторно направив скандальним суддям підозри.
- Згодом Вища рада правосуддя відмовилася відсторонювати Павла Вовка з посади голови Окружного адмінсуду Києва. Мотивували це тим, що підозру Вовк так і не отримав статус підозрюваного, а також йому не повідомили про підозру належним чином.
Окрім того, ВРП відмовилася відсторонювати з посади заступника Вовка Євгенія Аблова та ще чотирьох суддів ОАСК.
- Ексначальник управління спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що фактично тільки ВРП в Україні може притягнути суддів до відповідальності. Однак ситуація з Вовком є відкритим покриванням нечесних суддів.
- 3 вересня активісти під Офісом Президента вимагали, щоб Володимир Зеленський відреагував на скандал з суддями ОАСК.