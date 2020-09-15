Я розумію обурення заявою "Книгарні Є" про некомерційність україномовної книги.

Так, дуже важко поєднувати у свідомості рідне і комерційне. Більше того, комерціалізація рідного видається навіть приниженням, бо рідне – найкраще і не мусить з чимось або кимось конкурувати за привабливість.

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У бізнесу свої закони

Зрештою ніхто не обурюється, що ледь не всі вітчизняні YouTube-блогери та інтерв'юери роблять свої відео російською. Так, вони створюють свої канали, щоб заробити гроші, а російськомовний YouTube-канал – це величезна аудиторія не лише колишнього СРСР, але й у світі.

Тому, не тільки україномовні книги гірше продаються за російські, але й розмовний відеоконтент так само.

І в цій ситуації не книгарня винна і не блогери.

Аби зберегти і розвивати мову, її повинна підтримувати держава і ми з вами. Це мусить бути одним із стратегічних питань, бо в нашій ситуації мова – це в прямому сенсі фактор безпеки.

І рецепти тут прості – зниження податків для україномовної друкованої, аудіо та відео продукції та підвищення соціального престижу мови.

Перший пункт – це держава, а з другим ми можемо самі впоратись.

Як врятувати українську книгу?

Адже кожен із нас може долучитися до підтримки української мови. Просто почати говорити українською. Багато людей мені говорять, що вони б і раді, але не хочуть суржиком говорити. По-перше, побутова мова завжди відрізняється від академічної, тому не соромтесь. По-друге, почніть писати пости в соцмережах українською і за пів року ви почнете думати українською (це з власного досвіду).

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Я дуже добре розумію тих, кому важко перейти на українську. Бо це все одно треба напружитися, вчитися і звичку чути себе російською складно подолати. Але вам точно не важко підтримати українських книговидавців, письменників, театри, кіно, музику – тож, підтримайте!