Для зручності у давнину мандрівники використовували мініатюрні версії книг. А щоб їх не розгубити – був створений спеціальний футляр

У подорожі сучасна людина бере електрону книжку або смартфон, де є декілька різних книжок. Це зручно і не займає багато місця. А ось багатші мандрівники у XVII столітті користувались мандрівними бібліотеками. Про таку бібліотеку розповіло "Видавництво Старого Лева" у фейсбук.

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Мандрівна бібліотека XVII століття

50 мініатюрних версій книг помістились у дерев'яний футляр. Ймовірно, цей вибір виготовили на замовлення англійського адвоката Вільяма Гейквелла у 1617 році як подарунок для друга.



Книжки мандрівної бібліотеки / Фото з фейсбуку "Видавництва Старого Лева"

До речі, за даними Університету Лідса, це була не єдина мандрівна бібліотека, яку замовляв адвокат. Протягом 4 – 5 років він замовив ще три таких книжкові бібліотеки. Вони досі існують у колекціях Британської бібліотеки, Гантінгтонської бібліотеки та у Музеї мистецтв Толідо.



Їх робили на замовлення адвокату / Фото з фейсбуку "Видавництва Старого Лева"



Вони зберігались у дерев'яному футлярі / Фото з фейсбуку "Видавництва Старого Лева"

Пересувна бібліотека: історія

До XIX століття система пропаганди знань вимагала нових форм. Тому в моду увійшла пересувна бібліотека.

Вони виникли спочатку в Сполучених Штатах, але згодом функціонували у Чехії, Польщі, Фінляндії, Швеції. А вже наприкінці ХХ століття пересувні бібліотеки з'явились в країнах Африки, у мусульманському регіоні та в країнах Азії.



Пересувна бібліотека / Фото scullkornitschu.at.ua

Згодом історики провели аналіз суспільного життя та виявили, що ефективність пересувних бібліотек була невисока.