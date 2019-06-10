"Врятуйте дерева Дніпра!" – активістка звернулася до Зеленського

Активістка Тетяна Лампіка звернулася до президента Володимира Зеленського із проханням зупинити масову обрізку дерев у Дніпрі та по всій Україні.

Відеозвернення глава громадського формування "Екологічний патруль" Дніпропетровської області, представник громадськості у Міністерстві екології та природних ресурсів опублікувала у Facebook.

Лампіка зазначила, що у Дніпрі йде масове спилювання зелених насаджень із порушенням державних санітарних та етичних норм. Таким чином влада освоює бюджет.

Тому громадськість обласного центру попросила главу держави втрутитися у ситуацію та допомогти зупинити масове спилювання не тільки у Дніпрі, а й по всій території України.

Характерно, що на спеціальному сайті активісти навіть зареєстрували петицію, мета якої — зупинити невиправдану вирубку дерев при реконструкції вулиці Короленка у Дніпрі. Для того, щоб її розглянули, необхідно зібрати 1000 підписів. Однак лише за п'ять днів (петиція зареєстрована 5 червня) її вже встигла підтримати 771 особа.