16:11
10 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Росію виставили на продаж. Путіна бомбить через серіал "Чорнобиль"
      Вєсті Кремля
      19:07, 8 червня
      Вєсті.UA. Жир: Хто побив Ляшка. Зеленський проігнорив Луценка
      Вєсті.UA
      18:23, 8 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      "Врятуйте дерева Дніпра!" – активістка звернулася до Зеленського

      169 Читать новость на русском
      Обрізка дерев у Дніпрі
      Обрізка дерев у Дніпрі / Facebook Тетяни Лампіки

      Активістка Тетяна Лампіка звернулася до президента Володимира Зеленського із проханням зупинити масову обрізку дерев у Дніпрі та по всій Україні.

      Відеозвернення глава громадського формування "Екологічний патруль" Дніпропетровської області, представник громадськості у Міністерстві екології та природних ресурсів опублікувала у Facebook.

      Лампіка зазначила, що у Дніпрі йде масове спилювання зелених насаджень із порушенням державних санітарних та етичних норм. Таким чином влада освоює бюджет.

      Тому громадськість обласного центру попросила главу держави втрутитися у ситуацію та допомогти зупинити масове спилювання не тільки у Дніпрі, а й по всій території України.

      Характерно, що на спеціальному сайті активісти навіть зареєстрували петицію, мета якої — зупинити невиправдану вирубку дерев при реконструкції вулиці Короленка у Дніпрі. Для того, щоб її розглянули, необхідно зібрати 1000 підписів. Однак лише за п'ять днів (петиція зареєстрована 5 червня) її вже встигла підтримати 771 особа.

      Господин президент! Спасите деревья Днепра!!

      Опубліковано Татьяною Лампикою Вівторок, 4 червня 2019 р.

       

      blog_ava
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні
      15066
      Теги: Новини України Екологія Новини Дніпра
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Зняли санкції, закрили карні справи: чому соратнику Януковича уникнув покарання
      сьогодні , 16:00 Зняли санкції, закрили карні справи: чому соратнику Януковича уникнув покарання
      Сергій Лещенко 82
      Такий необхідний білок: які продукти підвищують гемоглобін
      сьогодні , 15:30 Такий необхідний білок: які продукти підвищують гемоглобін
      Юлія Девда 560
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      9 червня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      4896
      Чому загинули бійці "Азову" під Новолуганським: дві версії розслідування
      сьогодні , 15:00 Чому загинули бійці "Азову" під Новолуганським: дві версії розслідування
      Юрій Бутусов 3101
      Атака на медреформу: нардепи намагаються підірвати виплати лікарям
      сьогодні , 13:16 Атака на медреформу: нардепи намагаються підірвати виплати лікарям
      Віталій Шабунін 776
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук