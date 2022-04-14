Все буде зрозуміло найближчим часом, – Ганна Маляр

Говорити про те, що активність бойових дій в Україні спадає – поки зарано. У найближчі тижні стане зрозумілою стратегія ворога. Наразі росіяни готуються до активізації.

Про це в прямому ефірі 24 каналу розповіла заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

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Окупанти нарощують сили біля кордонів України, а також на тимчасово окупованих територіях Сходу, як зазначила Маляр.

Все буде зрозуміло найближчим часом,

– наголосила заступниця очільника Міноборони.

На її думку, найближчі тижні – це знаковий період, після чого стане зрозумілим, зокрема, чи можна повертатись людям у звільнені міста.

Нагадаємо, що попри те, що Збройні Сили вже звільнили деякі області від окупантів, ризик поновлення агресивних дій можливий не лише на Сході України. Тому повертатись у рідні міста – зарано.

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