Все вказує на те, що у Польщі впала російська ракета Х-101, – Туск

Під час масованої російської атаки по Україні у ніч проти 30 липня було зафіксовано порушення повітряного простору Польщі. Всі наявні дані свідчать про падіння російської крилатої ракети Х-101 у Люблінському воєводстві.

Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск.

Російська ракета могла впасти в Польщі: що відомо?

За його словами, невідомий об'єкт упав поблизу селища Тарнава-Колонія, однак, на щастя, жертв і руйнувань вдалося уникнути.

Ми були готові збити ракету, якби вона продовжила свій політ. Усе вказує на те, що це була російська крилата ракета Х-101. Водночас експертиза ще триває,

– заявив Дональд Туск.

За словами прем'єра, польська сторона уважно відстежувала розвиток ситуації після того, як під час російського ракетного удару було зафіксовано порушення повітряного простору країни. Після отримання інформації він разом із міністром оборони Владиславом Косіняком-Камишем провів консультації з президентом Польщі Каролем Навроцьким.

За даними Оперативного командування Збройних сил Польщі, близько 03:40 у повітряному просторі країни виявили невідомий об'єкт. Для його перехоплення та ідентифікації у повітря підняли винищувач F-16, однак вже через шість хвилин ціль зникла з радарів.

Згодом поблизу селища Тарнава-Колонія у Люблінському воєводстві виявили вирву, яка, за попередніми оцінками, могла утворитися внаслідок падіння ракети.

Польські служби наразі проводять експертизу, яка має остаточно встановити походження знайдених уламків. Влада наголошує, що розслідування ще триває, однак попередні висновки вказують саме на російську крилату ракету Х-101, яку окупанти активно застосовували під час нічного комбінованого удару по Україні.

Наразі на місці падіння працюють військові, поліція та рятувальні служби. Польська влада обіцяє оприлюднити остаточні результати розслідування після завершення експертизи уламків.