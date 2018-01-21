"Все одно зіллють": КДБшники у "ДНР" упали в масову паніку

Працівники так званого "Міністерства держбезпеки" на території окупованої частини Донецької області масово подають рапорти на звільнення. Причина такого кроку – побоювання за своє майбутнє.

Про це повідомляє ресурс "Відомості Донбасу" з посиланням на місцевих жителів.

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За словами донеччан, упродовж протягом останнього тижня в так званій "МДБ "ДНР" відбувається масова подача рапортів на звільнення, тому що співробітники "відомства" бояться "зливу".

"На Шевченка, 26 весь тиждень відбувається флеш-мобчік за участю місцевих уродженців з написанням рапортів на звільнення. Офіційна причина – різке зниження грошового забезпечення до голого окладу (приблизно 25 тисяч рублів), плюс повна відсутність бонусів. У приватних розмовах чутно формулювання "Все одно зіллють", – зазначають свідки у соцмережах.

Крім того, користувачі зазначають, що "МДБ "ДНР" - контора специфічна.



Співробітники "МДБ "ДНР" масово звільняються

Нагадаємо, раніше вождь "ДНР" Олександр Захарченко заборонив людям на керівних посадах виїжджати на підконтрольну Україні територію.