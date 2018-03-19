Все під контролем: апарат для визначення хіміопрепаратів у крові онкохворих дітей тепер у Львові

Незважаючи на те, що світова медицина розвивається із шаленою швидкістю, для України кожен крок має значення. Особливо у напрямку дитячої онкології.

Адже про потреби маленьких хворих піклуються благодійні фонди "Таблеточки", "Крила надії" та компанія "Київстар", що забезпечили найменших пацієнтів Західної України необхідним обладнанням.

У країні кожного року реєструється понад 1000 онкохворих дітей, за кожним з них стоїть своя історія. Це не тільки грошові витрати, це ще й, в першу чергу, ресурси сил, знань та емоцій, які батьки та спеціалісти вкладають у лікування. Швидке одужання було б гарантовано, якби до цього списку додати сучасне обладнання, якого у нашій країні не вистачає. Так, наприклад, спеціальний апарат для визначення рівня хіміопрепаратів у крові – гемоаналізатор – до цього моменту був лише у столичній лікарні "Охматдит". Однак благодійні фонди "Таблеточки" та "Крила надії" за підтримки компанії "Київстар" придбали імунохімічне обладнання для Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру. Його вартість становить пона 3 мільйони гривень. Здавалося б, дорого. Але… дитяче життя набагато дорожче.

Окрім того, гемоаналізатор зможе допомагати малечі з регіону тут, у Львові. "Через те, що в "Охматдит" приїжджають онкохворі з усієї країни, лікарня переповнена чергами. Тому ми вирішили зробити все, щоб більше дітей отримали своєчасне лікування", – пояснює мету ініціативи Ольга Кудіненко, засновниця благодійного фонду "Таблеточки". До того ж, ще минулого року, за відсутності цього апарату, фахівці встигали провести обстеження всього 25 дітей за день. Нове обладнання буде працювати цілодобово, підвищуючи ефективність лікування та кількість пацієнтів, які його отримають. "Навіть кращий лікар-хірург не може працювати максимально добре, якщо не матиме скальпеля. Гемоаналізатор – це своєрідний скальпель у руках онкологів, з яким результат буде кращим", – зауважує Наталія Ліпська, директорка благодійного фонду "Крила надії".

Збір коштів для нового обладнання у дитячий медичний центр показав, наскільки українці готові простягнути руку допомоги. А точніше, взяти хворих дітей на руки і разом з ними йти дорогою одужання. Ніхто не казав, що буде легко, але благодійний фонд "Крила надії" за підтримки благодійного фонду "Таблеточки" за рік зібрали частину необхідної суми. А компанія "Київстар", для якої соціальна відповідальність – один з пріоритетів роботи, виділила 1 мільйон гривень у межах власної благодійної ініціативи Sharity, тим самим прискоривши щасливий фінал. Тепер залишилося тільки закупити річний запас реагентів для гемоаналізатору вартістю 460 000 грн.

Відтак "Таблеточки", "Крила надії" та Київстар пропонують усім охочим долучитися до флешмобу "Марш розбишак" у соціальних мережах. Для участі потрібно описати бешкетну історію зі свого дитинства та поставити #маршрозбишак та #sharityua, а потім переказати кошти на реагенти для безперебійної роботи апарату. "Ми об’єднаємо лідерів думок, представників бізнесу, небайдужих громадян. Адже 20, 50, 100 грн… Вони можуть змінити чиєсь життя", – говорить Анна Захараш, директорка із корпоративних комунікацій компанії "Київстар".

Справи, які надихають та мотивують, люди, які допомагають онкохворим дітям, благодійні організації та їхні партнери змушують повірити, що завжди є рішення і всюди є вихід. А рак, як сказав головний лікар дитячого медичного центру Андрій Синюта, це більше не вирок. Тому що є ті, хто роблять медицину майбутнього з кожним днем ближчою.

Пожертвувати кошти на реагенти для гемоаналізатора, що у Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному центрі, можна за посиланням.