Все попереду: як пережити час кризи

10 березня 2020 роки я усвідомила, що всі шість великих виставкових проєктів не відкриються не тільки в термін, а можливо, й взагалі.

С кризиса 2008-2009 года, когда я потеряла работу, осталась одна с маленьким ребенком после операции на сердце и ипотекой в 160 000 долларов, я знаю, что нужно дать себе время на "погоревать". Не делать вид, что ничего не случилось и начинать искать какие-то варианты, а осознать, что в жизни произошли изменения и их нужно принять.

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В 2009-м я позволила себе три дня пролежать на полу и есть семечки. Шелуху я бросала на ковер, как символ абсолютной апатии, безразличия ко всему происходящему и моего горюшка. Я дала себе возможность оплакать свою блестящую карьеру, планы и мечты, я вознаградила себя правом на безделье и грусть.

Через три дня я встала, пропылесосила ковер (оооох, долго я буду помнить эти маленькие черные острые соринки среди ворса), написала план действий и пошла искать работу.

В 2020 ситуация была другой. У меня с Сашой Тодорчуком было агентство, люди, за которых мы отвечали и новая стратегия полностью построенная на создании проектов-впечатлений, которые должны были навсегда оставаться в сердцах у потребителей брендов, посетителей выставок, форумов, недель образования, дизайна, культуры и тд. Мы собирались делать проекты, которые меняли бы жизнь компаний, пространств, городов и страны. В офлайне.

Медный таз с выцарапанным на нем словом "коронавирус" непринужденно приземлился на эту стратегию в тот момент, когда мы были совершенно уверены в своем оглушительном успехе.

10 марта 2020 года я осознала, что все 6 больших выставочных проектов не откроются не только в срок, а возможно, вообще. Приняла это. И пошла горевать. На этот раз я просто лежала на теплом полу в ванной и смотрела дурацкие видео.

Дети и муж приняли мое состояние с пониманием, приносили чай с печеньем и ни о чем не расспрашивали. Через 2 дня лежания я поднялась. Сказался опыт прошлых кризисов и то, что очень болела спина.

С какими мыслями я пошла дальше?

1. Я не виновата в том, что произошло, я не могла это предугадать. Поэтому первым делом я избавилась от чувства вины, что я плохой, недальновидный менеджер и руководитель.

2. Больше не будет, как было. Стоит поблагородить старый мир, нужно полюбить новый порядок и сделать это как можно быстрей. Если все вернется, я приму это, как подарок.

3. Я не передаю свою мечту, я ее трансформирую и от этого она станет еще лучше.

4. Я на время должна забыть о том, что я хочу делать и хорошо подумать, что я могу делать. Чем я и наша команда можем быть полезны в такой сложный для страны момент.

5 Я стартапер. У меня все впереди. Все самое интересное только сейчас начнется.