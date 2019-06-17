Врятуй планету і збережи своє здоров'я: сьогодні розпочався Всесвітній тиждень без м'яса

Сьогодні, 17 червня, розпочався Всесвітній тиждень без м'яса, що триватиме до 23-го.

Цей тиждень був заснований австралійками Лайні Таунер і Мелісою Хоббс у 2013 році для привернення уваги людства до екологічних проблем виробництва м’яса та його споживання. За 6 років існування, акція набула популярності та поширення не тільки в Австралії, а й у Канаді, Новій Зеландії, Великобританії та США.

Сподіваємось, що українці також стануть учасниками цього челленджу.

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Як м’ясо шкодить екології?

Питання вживання м’ясних продуктів вже давно набули масштабного значення, адже промислове тваринництво є однією з причин такої глобальної екологічної проблеми, як зміна клімату. Відомо, що підвищення температури планети відбувається через накопичення в атмосфері парникових газів, що сприяють нагріванню земної кулі та одночасно перешкоджають виходу в космос інфрачервоним промінням, так званий парниковий ефект.

Основним парниковим газом вважається вуглекислий газ (СО2), ріст концентрації якого в атмосфері Землі в останні роки становить більше 14 млрд тонн на рік. Метан є другим за впливом на ефект потепління парниковим газом. Його вклад у парниковий ефект складає близько 30% від величини, прийнятої для вуглекислого газу. Концентрація метану в атмосфері Землі за останні 200 років зросла більш ніж удвічі.

Жуйні тварини – один з основних джерел утворення метану



Рогата худоба забруднює навколишнє середовище / Worldmeatfreeweek

Майже 75% метану виділяє велика рогата худоба. Якщо врахувати, що загальна кількість великої рогатої худоби у світі становить близько 1,018 млрд голів, і кожна тварина щоденно виділяє в середньому 250 л метану, або 65 кг/рік. Отже, масштаби виділення метану в атмосферу жуйними тваринами є значними.

Різні лабораторії світу проводять дослідження з вивчення можливості зниження утворення метану жуйними тваринами. Складність вирішення цього питання полягає у регіональних особливостях цього процесу, що проявляються в агроекологічних умовах, де утримуються тварини, видах корму та його біологічній якості, що не дозволяє знайти якийсь універсальний підхід.

Відходи промислового тваринництва знижують родючість ґрунтів. З п'яти мільярдів гектарів сільськогосподарських угідь у всьому світі, 68% використовується для худоби. До загроз довкіллю від діяльності тваринних ферм належать накопичення надлишку поживних речовин та важких металів у ґрунті, що призводить до зменшення родючості землі та скорочення кількості угідь для сільського господарства.

За даними Всесвітньої продовольчої організації (FAO), близько половини надлишкового внесення фосфору відбувається через промислове тваринництво. Також на промислових фермах утворюється та зберігається велика кількість відходів (гній, послід, сеча), які знаходяться переважно у величезних відкритих лагунах, звідки можуть потрапляти в підземні та поверхневі води і забруднювати їх.

Тваринництво вичерпує водний ресурс

У світі близько 1/4 використовуваної прісної води йде на потреби тваринництва або суміжних галузей. Відкриття кожної великої ферми негативно впливає на водний баланс території.

Розглянемо, скільки літрів води необхідно для 1 кілограму м’яса:

Курятина 1 кг = 4300 л

Свинина 1 кг = 6000 л

Яловичина 1 кг = 15500 л

Для порівняння: виробництво одного кілограма сочевиці потребує всього 50 літрів води.

Екологічно-дружнє м'ясо



М'ясо смачне, але небезпечне / Worldmeatfreeweek

Як повідомляє "Екологія життя", не всі тварини утворюють м'ясо однаково. Вчені змогли розрахувати вплив на навколишнє середовище виробництва різних видів м'яса (цифри варіюються залежно від систем ведення господарства, але в цілому вони вірні для м'яса, яке можна купити в супермаркетах).

Найгіршими кривдниками навколишнього середовища є ті тварини, які їдять траву та утворюють метан. Корови утворюють еквівалент 16 кг вуглекислого газу на кожен кілограм м'яса. Вівці не сильно від них відстають – вони утворюють 13 кг вуглекислого газу на кілограм м'яса.

Свині та кури, які мають більш змішаний раціон, набагато поблажливіші до навколишнього середовища. Свині виробляють вдвічі менше вуглекислого газу, тоді як кури відповідальні лише за 4,4 кг вуглекислого газу на кілограм м'яса.

Тому, якщо ви турбуєтесь про свій вуглецевий слід, набагато краще їсти курятину, ніж яловичину. А якщо ви дійсно хочете бути екологічно раціональним хижаком, найкращий вихід – споживати менше 100 гм м'яса на день. Це приблизно половина того, що ми їмо зараз.

Чи дійсно м’ясо шкодить здоров’ю людини?

Раціональне споживання м’яса у помірних дозах є постачальником білка та вітаміну В до нашого організму. Рекомендована доза становить від 300 до 600 гм м'яса на тиждень.

Середньостатистична людина їсть значно більше. А це може становити небезпеку, адже червоне м'ясо підвищує ризик виникнення раку товстої кишки та прямої кишки.

У червоному м'ясі, тобто у яловичині, свинині та баранині міститься значно більше гемічного заліза, ніж у білому м'ясі, наприклад, курятині. Цей вид заліза легше засвоююється організмом. Однак гемічне залізо сприяє утворенню канцерогеннх сполук у кишечнику.

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Міжнародне агентство з вивчення раку (IARC) Всесвітньої організації охорони здоров'я віднесло оброблені м’ясопродукти – шинку, сосиски, солонину, в'ялене м'ясо, м'ясні консерви тощо – до списку "Групи 1" – найшкідливіші сполуки, які критично підвищують вірогідність онкохвороби. До цієї групи вже входять такі надшкідливі канцерогени як миш’як, тютюн, азбест і дизельні випари.

Червоне м'ясо, таке як яловичина, баранина та свинина, експерти віднесли до "Групи 2А" – сполук, що ймовірно викликають рак.

Виключення з раціону м’ясопродуктів зменшує смертність від серцево-судинних захворювань. У доповіді, опублікованою співзасновником та членом ради ГО "Єдина планета" Павлом Вишебабою, зазначається, що Американська кардіологічна колегія опублікувала огляд корисних та шкідливих для серцево-судинної системи способів харчування:

Всі джерела тваринного білка (яйця, риба, домашня птиця, червоне м'ясо і продукти переробки м’яса) збільшують загальний ризик смертності у порівнянні з рослинними білками. Наявні дані свідчать про те, що рослинна дієта знижує фактори ризику атеросклеротичних серцево-судинних захворювань, стримує розвиток ішемічної хвороби серця.

Причина 67% випадків передчасної смертності в Україні – серцево-судинні захворювання. За даними МОЗ, вони є причиною загибелі понад 400 тисяч українців щороку.

Всі вище перелічені факти мають підштовхнути людей до скорочення споживання м’яса.

Якби ми раз на тиждень відмовлялися від м'яса, ми б могли зберегти близько дев’яти мільйонів тон СО2. Ми порівняли: щоб запобігти викидам цієї кількості вуглекислого газу, потрібно було б їздити на автомобілях на 75 мільярдів кілометрів менше, – говорить Таня Дреґер де Теран, речниця WWF з питань змін клімату та харчування.



Логотип Всесвітнього тижня без м'яса

На офіційному сайті Всесвітнього тижня без м'яса можна багато цікавої інформації.

Наприклад, там ви зможете підрахувати свій внесок, за кожну страву, що не містить м’яса. Або знайти багато вегетаріанських смачних рецептів, що допоможуть протриматись цілий тиждень без м’яса.

Також ви знайдете багато цікавих інтерв’ю та наукових статей, що допоможуть ще краще зрозуміти важливість такої акції та вплив м’яса на здоров’я людини та планети.

Приєднуйтесь до Всесвітнього тижня без м’яса, заохочуйте родину, друзів та знайомих. Відмовившись від м’яса всього на тиждень ви зробите вагомий вклад у екологію, і чим масштабніше буде ця акція, тим більше користі ми принесемо планеті та самим собі.

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Автор: Анастасія Григорова

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