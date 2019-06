Біг, що рятує океани

8 червня, у Всесвітній день океанів, розпочався другий благодійний забіг Run For The Oceans, який організував Adidas для привернення уваги до проблеми забруднення океанів пластиком.

Суть благодійності полягає в тому, що за кожен кілометр, який пробіжать спортсмени в період з 8 по 16 червня, бренд пожертвує 1 долар для Parley Ocean School на розвиток і запуск цифрової платформи Parley Youth Activist.



Ті, в чиїх руках майбутнє планети

Читайте також: Скільки людина з'їдає мікропластику за рік: приголомшливі дані

На платформі будуть розміщені онлайн-курси, які забезпечать школярів навичками, знаннями та інструментами, необхідними для захисту Світового океану. Крім того, аби залучити якомога більше людей, на платформі буде створена освітня програма стосовно захисту океанів від забруднення пластиком. Новий онлайн проект стане майданчиком для знайомств і обміну досвідом між активістами руху. Реєстрація вже відкрита – більше інформації за посиланням.

У 2018 році забіг Run For The Oceans зібрав 1 мільйон доларів для Parley For The Oceans, об'єднавши 924 237 бігунів з 15-ти міст по всьому світу, що пробігли 12 402 854 км. Це в 16 разів більше за відстань від Землі до Місяця. Мета цього року – зібрати 1,5 мільйони доларів. Уже зараз кількість учасників досягла 1 321 826 і продовжує зростати щохвилини.

Також Аdidas планує збільшити темпи розвитку своєї екопрограми і виготовити 11 мільйонів пар кросівок з перероблених пластикових відходів, зібраних в прибережних зонах.



Кросівки з перероблених пластикових відходів

На честь серії забігів Run For The Oceans Аdidas представив кросівки Alphabounce + Parley, а також цілий асортимент нового спортивного одягу, створеного з використанням переробленого пластику мінімум на 75%.

Як долучитися до благодійного забігу?

Потрібно лише завантажити додаток Runtastic та зареєструватися.

До того ж існують спільноти, що об'єднують бігунів, які беруть участь в цій акції. Долучитися до них можна за посиланням. Одна з таких спільно знаходиться в Києві. Приєднуйтеся до участі у безкоштовних спортивних заходах, що проводять досвідчені тренери та спортсмени.

Найближче тренування заплановано на 18 червня. Воно почнеться о 19:00 на стадіоні "Атлет". Більше інформації про тренерський склад та план тренування за посиланням.

Зробіть свій внесок у боротьбу із забрудненням океану – долучайтеся до благодійності, адже будь-яка велика справа починається з малого.

Слідкуйте за новинами у соцмережах: Instagram @adidasrunners, Facebook @adidasrunners, Twitter @adidasrunning.

Читайте також: З Евересту спустили 11 тонн сміття: фото