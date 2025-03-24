На війні загинув художник з освітлення Рівненської обласної філармонії Всеволод Шабадах

У понеділок, 24 березня, на Сумському напрямку, виконуючи бойове завдання, загинув Всеволод Шабадах. Чоловік служив командиром танку 41-ї окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Рівненську обласну філармонію. Там воїн працював художником з освітлення.

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Що відомо про захисника

Всеволод вступив до лав ЗСУ з перших днів повномасштабної війни, ще в березні 2022 року.

У філармонії його згадують відданою своїй справі людиною, яка наповнювала простір енергією й теплом та завжди готова була допомогти.

Деякі люди мають особливий дар – світитися зсередини. Вони не просто працюють зі світлом, вони самі стають ним. Тепер це світло не згасне ніколи... Воно залишиться в наших серцях, у пам’яті, у відблисках софітів,

– написали колеги.

Нагадаємо, в лютому у Львівській національній опері прощалися зі старшим майстром з ремонту та експлуатації електроосвітлення. 52-річний Юрій Стець загинув на Донецькому напрямку фронту.