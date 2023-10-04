Всі дозволи є, – компанія НЕСТ відкинула звинувачення в руйнації історичної будівлі

Підприємство запевнило, що всі погодження отримані, а будівельні роботи на Рейтарській проходять абсолютно в рамках закону. Водночас забудовник зазначив, що відбувається інформаційна атака на компанію з боку псевдоактивістів.

Для будівництва в історичному центрі Києва нового бізнес-центру REITER HALL у девелопера проєкту – компанії НЕСТ – є всі дозвільні документи, які отримані законно. Всі будівельні роботи санкціоновані з контролюючими органами, а закиди на адресу забудовника є спробою тиску на відоме і надійне підприємство, йдеться в офіційній заяві НЕСТ.

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Коментуючи резонансну ситуацію на вулиці Рейтарська, 37, де зводиться REITER HALL, забудовник пояснив, що відбувається інформаційна атака на компанію з боку псевдоактивістів, які під прикриттям захисту історичної спадщини столиці насправді намагаються нашкодити місту, переслідуючи власні корисливі інтереси.

На проєкт REITER HALL активно здійснюється цілеспрямована інформаційна атака "активістів", які, на нашу думку, під прикриттям турботи про культурну спадщину, дезінформують громадян та місцеву владу задля тиску на бізнес та реалізації своїх особистих цілей,

– заявила компанія.

Як додає НЕСТ, дії вищевказаних осіб безпосередньо перешкоджають реалізовувати проєкт REITER HALL.

"Своїми протестами та розповсюдженням недостовірної інформації щодо статусу будівлі, вони призводять до системних збитків для держави, оскільки ставлять під сумніви правомірність наданих документів. А також для міста, оскільки результатом таких дій стають занедбані будівлі, які роблять їх невигідним для будь-яких міжнародних чи місцевих інвестицій та, в цілому, для ринку нерухомості, який повинен активно функціонувати, а не боротися зі свавіллям".



Компанія НЕСТ відкинула звинувачення в руйнації історичної будівлі / Фото НЕСТ

Забудовник при цьому навів такі аргументи: цей проєкт у 2021 році НЕСТ придбав у австрійської групи компаній UNIQA, а "на дату придбання вся проєктна документація була погоджена у встановленому законодавством України порядку, а Дозвіл на виконання будівельних робіт № КВ11412243239 отримано ще 11 грудня 2012-го". А НЕСТ особливу увагу приділив ідеї REITER HALL, над якою, окрім українських архітекторів, працювало відоме шведське архітектурне бюро.

"Були отримані відповідні Дозволи Міністерства культури та інформаційної політики України №1/23.З від 16.01.2023 року та Департаменту охорони культурної спадщини ВО КМР (КМДА). Відповідно до Охоронного договору на пам’ятку культурної спадщини за адресою: вулиця Рейтарська, 37-А, міста Київ та згідно з Наказом Міністерства культури України № 416/0/16-11 від 06 червня 2011 року, будинок Київського повітового земства по вулиці Рейтарській, 37А в місті Києві, занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України як пам’ятку архітектури, історії за категорією місцевого значення (охоронний номер 644-Кв). Згідно з вказаним Наказом Мінкульту, Флігель 37 А' та флігель садиби Б по вулиці Рейтарській визнано такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, оскільки не відповідають критеріям, визначеним чинним законодавством України", – говориться у заяві підприємства.



Флігель 37 А' та флігель садиби Б не підлягають занесенню до Держреєстру нерухомих пам’яток України / Фото НЕСТ

НЕСТ також уточнив, що майновий комплекс складався саме з трьох будівель:

будинок 37 А – пам’ятка архітектури;

будинок 37 А’ (флігель дворовий);

флігель 37 Б (був демонтований попереднім власником у 2015 році, як аварійний).

Станом на сьогодні НЕСТ виконує роботи згідно з затвердженим і багаторазово перевіреним на якість проєктом, яким і передбачено заміну двох нефункціональних дворових будівель на одну гармонійну, а з точки зору технологічності, інноваційності та енергоефективності – унікальну будівлю... Підкреслюємо, що всі заплановані зміни робляться виключно з урахуванням діючого в Україні законодавства та містобудівних обмежень. Ми впевнені що це перетворення стане гордістю міста,

– заявив забудовник.

У заяві компанії підкреслюється, що за 26 років НЕСТ зарекомендував себе як надійний девелопер, що береже існуючу історію, творить нову та працює виключно у правовому полі:

Головною місією компанії є збереження об’єктів культурної спадщини та надання їм нового життя, діючи при цьому в рамках чинного законодавства України. НЕСТ віддає свою шану культурній та історичній спадщині держави, прагне повною мірою відтворити тісну взаємодію й синергію сучасності й давнини, а також надати нове життя історичним будівлям.

Крім того, забудовник нагадав про збудовані бізнес-центр "Євразія" на Жилянській, бізнес-центр на Михайлівській, 7, HILLFORT Business Mansion та бізнес-центр Ренесанс (зведення будівлі датується 1898 роком).

Компанія зазначила, що в рамках же проєкту REITER HALL запланована реставрація історичного фасаду задля відновлення його автентичного вигляду 1914 року, а також будівництва нового сучасного об'єму у дворовому просторі, завдяки чому занепадаюча локація зможе отримати нове життя та продовжити свою історію.