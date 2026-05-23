Несправедливо, – Зеленський відреагував на пропозицію Мерца щодо асоційованого членства

Володимир Зеленський назвав "несправедливою" пропозицію канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про надання статусу асоційованого члена Україна. Київ хоче мати право голосу.

Про це дізнався Reuters з листа, яке надіслав до Євросоюзу президент України 22 травня.

До теми Спецстатус для України: у ЄС прокоментували лист Мерца

Зеленський відкидає пропозицію Мерца?

Український лідер у зверненні заявив, що пропозиція щодо надання Україні статусу асоційованого членства в Європейському Союзі є "несправедливою". Адже, за словами Зеленського, така участь України у засіданнях ЄС не надасть їй права голосу.

Президент України додав, що усунення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана у квітні відкрило можливості для суттєвого прогресу у переговорах про вступ до ЄС.

Було б несправедливо, якби Україна була присутня в Європейському Союзі, але залишалася безголосою. Настав час рухатися вперед щодо членства України повноцінним та змістовним чином,

– цитують Зеленського журналісти.

Окремо Зеленський подякував лідерам європейських країн за підтримку та наголосив на тому, що Україна зараз "захищає Європу повністю, а не частково і не напівзаходами". Тому, продовжив він, країна заслуговує "на справедливий підхід і рівні права в Європі".

Зазначається, що лист був адресований президенту Європейської Ради Антоніу Кошті, президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Кіпру Нікосу Христодулідісу, який головує в Раді ЄС цьогоріч.

Що пропонував Мерц?

Канцлерам Німеччини надіслав лист до європейських лідерів із пропозицією щодо надання Україні спецстатусу асоційованого члена ЄС.