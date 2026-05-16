Україні не варто поспішати з ЄС: експерт попередив про можливі проблеми

Україні потрібен баланс між символічною швидкістю та практичною готовністю вступу до ЄС. Політичний сигнал про вступ під час війни матиме величезне значення, але його не можна прийняти ціною колапсу економіки та соціальної напруги.

Підприємець, експерт з питань євроінтеграції, співзасновник ініціативи Get Ready for Europe Олів’є Віллокс пояснив 24 Каналу, що в окремих галузях перехід на європейські стандарти займе роки.

Дивіться також: Євросоюз готує для України понад 9 мільярдів євро: куди піде перший транш

Які ризики несе поспішний вступ до ЄС?

Ви можете вирішити приєднатися наступного року. Але тоді значна частина ваших адміністративних нормативів ще не буде готова. Тому знадобиться виняток, бо певні правила не діятимуть до 2030 року,

– сказав Віллокс.

Наприклад, фермер, який виробляє свою продукцію, використовуючи пестициди, не зможе експортувати свою продукцію до Європи. Але зможе продавати до Африки чи інших країн, або споживати самостійно.

Тому якщо Україна вступить до ЄС завтра, то виникне проблема, бо аграрії не зможуть ані експортувати, ані виробляти цю продукцію. Зміна способу виробництва сільгосппродукції займає щонайменше 3 роки.

"Це критично важливі речі, до яких потрібно адаптуватися, а для цього потрібен час. Чи буде це символічно швидкий вступ, чи пізніший, але з повною свободою руху товарів, людей, послуг і фінансів? По суті, це схожі речі, але політичний сигнал – особливо в контексті війни – змінює все", – наголосив Віллокс.

Зверніть увагу! Країни-члени ЄС не дійшли одностайної згоди щодо використання 210 мільярдів євро заморожених російських активів для допомоги Україні, але Нідерланди намагаються відновити переговори, щоб розблокувати ці кошти для фінансування української оборони в наступному році.

Що ще відомо про вступ України в ЄС?