Поступова інтеграція до ЄС не стане нескінченною залою очікування, – Марта Кос

Європейський Союз розробив механізм поступового залучення країн-кандидатів до своєї структури ще до офіційного вступу. Цей формат не замінить повноцінного членства і не заморозить процес на роки.

Про це європейська комісарка з питань розширення ЄС Марта Кос сказала в інтерв’ю Corriere Della Sera.

Що сказала єврокомісарка

Кос категорично відкинула побоювання, що новий підхід перетворить євроінтеграцію на безкінечний процес очікування. За її словами, така модель застосовується лише до тих держав, які активно працюють над реформами, але потребують більше часу.

Процес приєднання до європейської спільноти базується виключно на реальних заслугах.

"І тут немає коротких шляхів", – наголосила єврокомісарка.

Вона пояснила, що кандидати повинні забезпечити верховенство права, економічне зближення та повністю адаптувати своє законодавство до європейських норм.

Водночас Брюссель готовий давати більше переваг ще до офіційного вступу, якщо країна демонструє значний прогрес.

"Якщо ми не зможемо інтегрувати наше сусідство, наші противники прийдуть і заберуть їх собі", – попередила посадовиця, маючи на увазі зовнішні дестабілізаційні сили.

Нагадаємо, що журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк заявив, що 13 жовтня пройде засідання Ради ЄС, яке може стати дуже важливим для розширення союзу. Він назвав цю дату "супервівторком". Ймовірно, йдеться про відкриття ще двох кластерів для переговорів.