У Польщі сказали, чому можуть блокувати вступ України до ЄС

Україна та Польща мають певні суперечності через історичні події. Глава МЗС Польщі вкотре висловився про це.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Теофіл Бартошевський також послався на нещодавні слова президента його держави, який сказав, що не варто пов’язувати питання згоди на ексгумацію жертв волинського злочину зі вступом України до ЄС. Водночас інші польські політики дотримуються інших думок.

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Питання ексгумації все одно буде обговорюватись

Зокрема глава Міноборони Владислав Косіняк-Камиш вважає, що без пояснення минулого не може бути мови про вступ України до Євросоюзу.

Бартошевський наголосив, що першим розділом переговорів щодо вступу України до ЄС буде верховенство права та система правосуддя.

У рамках цього, безперечно, обговорюватиметься питання ексгумації. Якщо цей розділ не буде закрито, Україна не просунеться в наступних розділах,

– зазначив він.

За його словами, у культурному середовищі абсолютно очевидна можливість ексгумації тіл наших громадян і їхнього поховання.

Він наголосив, що Польща не шантажує Україну, але вона мусить поводитись за європейськими правилами. Він висловив думку, що наші держави домовляться з цього приводу. Бартошевський підкреслив, що вони не хочуть помсти, не вимагають покарання, а просто хочуть гідного поховання предків.