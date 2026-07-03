Угорщина розблокувала відкриття шостого кластера у переговорах України з ЄС, – ЗМІ

Угорщина погодилася розблокувати шостий кластер переговорів про вступ України та Молдови в ЄС, який стосується зовнішніх відносин.

Про це повідомляє польський мовник RMF FM.

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Що означає рішення Угорщини?

Йдеться про перший із п'яти кластерів, відкриття яких Угорщина заблокувала 23 червня. Тоді Будапешт не погодився на надсилання Києву та Кишиневу офіційних листів для початку наступних етапів переговорів.

Як повідомляють журналісти, таке рішення свідчить про часткове пом'якшення позиції Угорщини, однак не означає повного розблокування переговорного процесу. За інформацією RMF FM, Будапешт досі виступає проти початку процедури щодо решти чотирьох переговорних кластерів.

Це також означає, що вимогу Володимира Зеленського, який просив відкрити всі п'ять кластерів в липні, не буде виконано. Наразі офіційно відкритим залишається лише один кластер – "Основи", який стосується верховенства права та прав людини.

Шостий переговорний кластер охоплює спільну зовнішню та безпекову політику ЄС, торговельну політику й відносини з третіми країнами.

Водночас надсилання листа ще не означає офіційного відкриття переговорів у цьому напрямку – йдеться лише про перший етап процедури. Далі Україна та Молдова мають представити свої позиції, після чого Європейська комісія підготує проєкти спільних переговорних позицій, для їх затвердження необхідна одностайна підтримка всіх держав-членів ЄС.

Якщо процедура відбуватиметься за графіком, офіційне відкриття шостого переговорного кластера може відбутися 14 липня під час засідання міністрів у справах Європи країн ЄС.

Водночас, за даними RMF FM, у Брюсселі наразі немає підтримки ідеї одночасного відкриття всіх інших переговорних кластерів. Дедалі більше держав-членів виступають за відкриття наступних переговорних кластерів поетапно, а не всіх одночасно.