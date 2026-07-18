Угорщина знову заблокувала переговори про вступ України до ЄС, – ЗМІ

Угорщина вкотре заблокувала просування переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. Через відсутність консенсусу країни ЄС не змогли ухвалити рішення про відкриття нових переговорних кластерів ні для України, ні для Молдови.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на власні джерела у Брюсселі.

Що відомо про блокування Угорщиною вступу України до ЄС?

Під час засідання Робочої групи Ради ЄС з питань розширення (COELA), яке відбулося 17 липня, Угорщина відмовилася підтримати початок процедури відкриття переговорних кластерів №2 та №3 для України. Через це країнам-членам Євросоюзу не вдалося досягти консенсусу, а рішення було відкладено.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на джерела в ЄС, Будапешт погодився лише на відкриття кластера №3 для Молдови, однак більшість держав-членів виступила проти розділення переговорного процесу України та Молдови.

Під час засідання учасники мали затвердити результати скринінгу кластерів №2 та №3 для обох країн і надіслати Києву та Кишиневу офіційні листи із запитом надати свої переговорні позиції. Однак через позицію Угорщини зробити це не вдалося.

У результаті жодне рішення не ухвалили, а питання повернуть на розгляд під час наступного засідання COELA, яке заплановане на 22 липня. Це буде остання зустріч Робочої групи перед літньою перервою. Якщо держави ЄС і цього разу не досягнуть згоди, наступне обговорення відбудеться вже після канікул – 1 вересня, коли у Брюсселі відновлять роботу експерти з питань розширення Європейського Союзу.

Нагадаємо, 14 липня під час міждержавної конференції у Брюсселі Європейський Союз офіційно відкрив для України шостий переговорний кластер "Зовнішні відносини" на шляху до вступу в ЄС. Міністр у справах ЄС Ірландії Томас Бірн наголосив, що, попри повномасштабну війну, Україна продовжує реформи та впевнено рухається до членства в Євросоюзі. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга підкреслив, що відкриття шостого кластера підтверджує прогрес України на шляху до ЄС, а рівень узгодженості української зовнішньої політики з політикою Євросоюзу вже становить 99%.

До слова, раніше ЗМІ писали, що Угорщина погодилася розблокувати шостий переговорний кластер щодо вступу України та Молдови до ЄС, який стосується зовнішніх відносин. Водночас Будапешт і надалі блокує відкриття ще чотирьох кластерів, тому повноцінне просування переговорного процесу поки залишається неможливим.