Закон про нацменшини відкриє Україні два переговорні кластери вже 13 жовтня, – МЗС Угорщини

Верховна Рада може ухвалити закон про освіту для національних меншин, який розблокує подальший рух України до Євросоюзу. Це рішення дозволить розпочати переговори ще за двома євроінтеграційними напрямами.

Про такі очікування заявила міністерка закордонних справ Угорщини Аніта Орбан, передає "Інтерфакс-Україна". Вона сподівається, що український парламент проголосує за закон 12 жовтня. Якщо депутати підтримають документ, це дасть зелене світло для міжурядової конференції в Люксембурзі.

Що вимагає Угорщина

Законопроєкт став результатом двосторонніх домовленостей, яких Київ та Будапешт досягли ще на початку літа. Минулого тижня профільний комітет Верховної Ради вже схвалив цей документ.

Ми очікуємо на його ухвалення сьогодні, тож з нетерпінням чекаю на новини з Києва,

– Аніта Орбан, міністерка закордонних справ Угорщини.

Урядовиця пояснила, що ухвалення є головною умовою для відкриття другого та третього переговорних кластерів. "Це також на крок наближає нас до проведення міжурядової конференції з Україною", – додала Орбан.

Міністерка також зазначила, що після ухвалення закону ключовим етапом стане його практичне втілення. За цим процесом стежитиме міжурядовий економічний комітет разом із представниками організацій нацменшин Закарпаття.

Які кластери відкриють

Нагадаємо, йдеться про кластер №2 "Внутрішній ринок" та кластер №3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Тривалий час їхнє відкриття блокувала саме угорська сторона.

Раніше ми писали, що після реєстрації освітнього законопроєкту в Раді Угорщина зняла вето на подальший рух України до ЄС. Офіційне відкриття нових розділів заплановане на 13 жовтня.