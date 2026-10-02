ЗМІ з'ясували, коли для України відкриють ще 2 кластери на шляху до ЄС

Переговори про вступ України до ЄС поділені на шість тематичних кластерів. Перші два з них відкрили у червні та липні 2026 року. Наступні два можуть відкрити вже незабаром.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Які ще два кластери відкриють для України?

За його словами, 13 жовтня відбудеться засідання Ради Європи, яке стане важливим в контексті розширення ЄС.

Очікується, що для України відкриють кластер №2 "Внутрішній ринок" та кластер №3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

До сих пір їх відкриття блокувала Угорщина. Однак згодом вона змінила свою позицію. 6 жовтня Будапешт, ймовірно, погодить технічний крок, необхідний для подальшого руху переговорів.

Після цього Україні надішлють листа із запитом надати ЄС переговорні позиції за кластерами №2 та № 3.

Далі Україна та ЄС мають пройти технічні процедури.

Важливо! Верховна Рада повинна ухвалити зміни до закону "Про освіту" до засідання Ради ЄС, запланованого на 13 жовтня.

За словами Йозвяка, 13 жовтня будуть відкриті 2 кластери щодо переговорів для Молдови. Також очікується, закриття трьох розділів для Чорногорії та одного – для Албанії.

Чому Угорщина блокувала відкриття кластерів?

Угорщина була єдиною країною ЄС, яка блокувала відкриття чотирьох переговорних кластерів для України. Будапешт вимагав від Києва більшого прогресу у виконанні домовленостей щодо національних меншин та імплементації відповідного законодавства.

Тоді у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який має врегулювати питання освіти мовами національних меншин.

Документ передбачає додаткові гарантії для шкіл національних меншин, водночас українська мова залишатиметься основною мовою освіти.

Зокрема, школи, де понад половина учнів навчається мовою нацменшини, зможуть отримати спеціальний статус. У них дозволять вивчати історію та культуру відповідної спільноти, а освітні документи за заявою батьків зможуть дублювати мовою меншини.

Водночас батьки матимуть можливість ініціювати збільшення кількості предметів, які викладаються українською.