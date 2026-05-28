Україна хоче відкрити перший кластер про вступ до ЄС уже найближчими тижнями, — Зеленський
28 травня, 19:04
Оновлено - 19:13, 28 травня

Діана Подзігун
Україна розраховує на підтримку країн ЄС для відкриття першого переговорного кластеру з Євросоюзом. Це може відбутись уже найближчими тижнями.

Про це в інтерв'ю для телемарафону "Єдині новини" повідомив президент Володимир Зеленський. 

Відкриття першого переговорного кластера щодо вступу в ЄС

Зеленський повідомив, що для відкриття переговорних кластерів із ЄС важливо мати узгоджену позицію всіх країн, аби уникнути блокувань. Президент висловив очікування, що вже в червні та протягом літа в цьому напрямі буде досягнуто прогресу, зокрема щодо запуску першого кластеру Fundamentals у найближчі тижні з подальшим просуванням інших етапів переговорів.

Розраховую на розуміння всіх країн Північної Європи. Швеція повністю нас підтримує в цьому. Розраховую, що всі партнери будуть працювати так само і з іншими партнерами, які скептичні,
– додав Зеленський.

Також глава держави висловив сподівання, що під час переговорів у червні або впродовж літа вдасться зменшити скептичні настрої окремих партнерів і досягти для України важливого та бажаного результату.

Зауважимо, дещо раніше у Євросоюзі представили графік проведення переговорів щодо України. 

 