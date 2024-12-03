Знову вирішують за Київ: у Путіна прокоментували заяви щодо вступу України в НАТО

Росія знову намагається нав'язати світу свою позицію щодо вступу України у НАТО. Цього разу у Кремлі цинічно заявили, що "безпека однієї країни не може створюватися у збиток іншої".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речник президента Росії Дмітрія Пєскова російських медіа.

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Росія знову ниє через курс України в НАТО

Так, Пєсков заявив, що заяви України щодо НАТО "абсолютно контрастують" з російськими тезами про "неділимість безпеки". Речник Путіна скаржився, що безпека однієї країни не може створюватися у збиток іншій державі

Ба більше, Пєсков цинічно заявив, що Росія слідує цьому правилу міжнародних відносин.

Тому потенційно таке рішення для нас, звісно, неприйнятне, оскільки воно є загрозливою подією,

– вказав він.

Наприкінці пропагандист додав, що це не ліквідує першопричину того, "що зараз відбувається", маючи на увазі війну проти України.

Зазначимо, 3 грудня у МЗС України заявили, що Україна офіційно відмовилася від гарантій, які замінюють членство в НАТО. Там нагадали приклад Будапештського меморандуму, який не зміг запобігти агресії Росії. За словами МЗС, запрошення України до НАТО позбавить Кремля ілюзій щодо можливості перешкодити євроатлантичній інтеграції України.