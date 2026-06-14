Коли Україна стане членом ЄС: у Брюсселі назвали ймовірні терміни

Україна офіційно розпочинає новий етап євроінтеграції. Вже найближчими днями у Люксембурзі стартують переговори щодо першого кластера майбутнього членства в Європейському Союзі.

Разом з Україною діалог щодо вступу розпочинає й Молдова. Про це пише The Guardian.

Дивіться також Україна не вступить у ЄС у 2027 році: чи варто з цього робити трагедію?

Скільки років залишилося Україні до вступу у ЄС?

Перший переговорний кластер охоплюватиме питання верховенства права, демократії та функціонування державних інституцій. Саме цей напрямок вважається одним із найважливіших у процесі європейської інтеграції, адже він відкриває шлях до подальших переговорів щодо економіки, внутрішнього ринку, екологічної політики, соціальної сфери та інших напрямків законодавства ЄС.

Старт переговорів став можливим після зміни політичної ситуації в Угорщині та досягнення консенсусу між усіма державами-членами.

У спільній заяві керівництва наголосили на рішучості та наполегливості, які обидві країни продемонстрували на шляху до європейської інтеграції. Президент України Володимир Зеленський назвав початок переговорів важливим політичним і моральним сигналом підтримки для українського суспільства в умовах війни.

За оцінками європейських чиновників, технічна частина переговорів про вступ може бути завершена приблизно за чотири роки. Однак такий сценарій можливий лише за умови активного продовження реформ та збереження політичної підтримки процесу розширення всередині самого Євросоюзу.

Водночас посадовці наголошують, що завершення переговорів ще не означає автоматичного вступу до об'єднання. Для членства Україна повинна імплементувати тисячі норм і законів ЄС у національне законодавство, а також отримати одностайну підтримку всіх держав-членів союзу.

Колишня радниця Європейської комісії з питань розширення та експертка аналітичного центру Bruegel Гізер Граббе зазначає, що відкриття першого кластера є надзвичайно важливим кроком. За її словами, саме з цього моменту починається реальний процес досягнення домовленостей щодо майбутнього членства країни в Європейському Союзі.

Водночас експертка попереджає, що на Україну очікує складна та масштабна робота. Йдеться не лише про ухвалення нових законів, а й про їхнє повноцінне впровадження та забезпечення виконання на практиці.

Європейські чиновники загалом позитивно оцінюють прогрес України у сфері реформ та боротьби з корупцією. У Брюсселі звертають увагу на активізацію антикорупційних розслідувань та готовність правоохоронної системи працювати навіть щодо високопосадовців.

Водночас представники ЄС визнають, що темпи виконання окремих зобов'язань залишаються нижчими від очікуваних. Зокрема, Україна поки що реалізувала лише частину плану реформ, погодженого наприкінці 2025 року між представниками українського уряду та Європейської комісії.

Серед ключових завдань залишаються посилення незалежності антикорупційних органів, впровадження антикорупційної стратегії, а також продовження судової реформи та реформування прокуратури.

Чому ЄС зацікавлений у членстві України?

На думку Граббе, Україна сьогодні потрібна Європейському Союзу не менше, ніж сам ЄС потрібен Україні. Експертка пропонує застосувати до Києва принцип "безпека передусім" та максимально швидко інтегрувати країну до європейської політики безпеки та оборони.

Вона наголошує, що Україна фактично стала одним із ключових безпекових гравців на європейському континенті. Саме українська армія має унікальний бойовий досвід сучасної війни, а український оборонний сектор активно розвиває технології, які довели свою ефективність на полі бою.

На переконання експертки, для Європи надзвичайно важливо не допустити ситуації, за якої майбутні українські уряди можуть втратити довіру до європейського проєкту через надмірне затягування інтеграційного процесу. Граббе вважає, що розчарування України в Європейському Союзі могло б стати серйозним викликом для безпеки всього континенту.