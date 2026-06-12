Україні пропонується погодитися з тим, що ніякого вступу в ЄС у 2027 році не буде. Альтернатива – поетапний вступ з участю (без права голосу) в основних структурах ЄС. Президент явно незадоволений таким розвитком подій і за збігом обставин не був присутнім у Києві під час візиту Кос. Про це пише Вадим Денисенко.

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Починається велика політична гра

Єврокомісарка дуже артикульовано звернула увагу опозиції на те, що не потрібно критикувати президента за те, що Україна у 2027 році не стане членом ЄС. Це диспозиція на сьогодні, і позиція ЄС навряд чи зміниться в найближчі роки.

Відкинувши емоції, варто чітко для себе усвідомити, як і в питанні НАТО європейці будуть категорично проти швидкого вступу. Головних причин є три:

по-перше, це Росія. Швидкий вступ України в ЄС ускладнить переговори з Росією, до яких Європа активно готується. І тому варто на старті відкотитися від швидкого вступу України в ЄС, щоб потім не відкочуватися під тиском Росії (аналог Бухарестського саміту НАТО);

по-друге, низка країн ЄС реально боїться української аграрки;

по-третє, як би це дивно для нас не звучало, але Європа все ж тримається на певних принципах і правилах. І вони вимагатимуть прийняття та імплементації низки законів.

Хоча щодо третього пункту (правила і принципи) варто все ж звернути увагу на один важливий момент: через різноманітні структури антикорупціонерів розпочався доволі серйозний і масовий процес заміщення еліт. І цей процес є ключовим для Заходу. Тут мається на увазі не лише зміна політичних, але й, що важливо, економічних еліт.

Якщо ще простіше: український виробник має завжди менше шансів у суперечках з українською державою, ніж представник іноземного капіталу.

Усе це не означає, що рівень корупції впаде. Адже корупція є похідною від управлінської кризи, а не навпаки. Але це окрема тема для розмови.

Україна, ймовірно, спробує все ж вимагати чітких термінів вступу в ЄС. Водночас ЄС зробить все можливе від себе, щоб ці терміни зробити максимально розмитими. Зараз починається велика політична гра. Єдине, що можна сказати, так це те, що найбільшою помилкою буде стати в позу і сказати: "Ми вимагаємо вступ у 2027 році".

Нам потрібно йти не від електоральної логіки, а від прагматики, де є два ключових питання: реальне відкриття європейських ринків та забезпечення фінансування України. Якщо йти в цій логіці, термін вступу в ЄС буде вторинним.