Але ця ставка не зіграла. Про це пише Микола Бєлєсков.

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Водночас паралельно розвивалися різні національні роботизовані платформи для розвідки й ураження. Саме вони гарантували те, що, хоча оригінальна ставка на політичний Захід не зіграла, Сили оборони України мають засоби для ведення війни.

Цього року національний ОПК має створити щонайменше 7 мільйонів різних дронів, з яких понад половину – це ударні БпЛА тактичної ланки. Ми ні у 2022, ні у 2023 роках не могли розраховувати на співмірну кількість артилерійських боєприпасів.

Так само національні засоби ударів на оперативну глибину (middle strike) переважають GMRLS по дальності й точності, а крилаті (типу Storm Shadow/SCALP-EG) і балістичні (ATACMS) ракети – щонайменше за кількістю наявних засобів.

Такий стан – це те, чого не могли очікувати ні наш ворог, ні партнери, та і ми теж ні, коли почало ставати ясно, що ставка на масштабну промислову і військову мобілізацію політичного Заходу не зіграє.

Безперечно без прямої та опосередкованої фінансової підтримки Європи це не відбулося б, але це точно не оригінальна ставка, на яку покладалися надії.

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