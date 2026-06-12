Масова мобілізація є дорожчою і більш ризикованою. Ресурси для атаки на країни Європи є, а ресурсів на масову мобілізацію нема. Але це не означає малоймовірність сценарію мобілізації. Про це пише Валерій Пекар.

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Яка країна першою опиниться під загрозою?

Мета атаки на країни Європи: припинення або радикальне зменшення підтримки України, а також зняття санкцій та повернення заморожених активів. Інструмент впливу передусім політичний: євроскептики, праві та ліві радикали, популісти, проросійські політики, путінферштеєри, прихильники попереднього статус-кво.

Цей зоопарк має в Європі більше ваги, але менше реального впливу, ніж дорослі відповідальні політики. Атака переверне це.

З цього погляду, атака на країни Балтії не дає стратегічної глибини, хоча вони є меншими цілями. А Польща дає Росії сильний вплив на ситуацію в Німеччині через можливий масовий потік біженців. Атака може відбутися без застосування наземних сил. Польске суспільство надзвичайно вразливе, бо роз'єднане.

Щодо українсько-польських відносин. Сьогодні вони сфокусовані на минулому, а це – неправильно. Бо загрози йдуть із майбутнього. Полякам та українцям треба зайнятися спільним майбутнім, а не спільним минулим. Побудуємо майбутнє – потім розберемося з минулим.