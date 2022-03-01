Вступ України в ЄС – основний засіб припинення війни, – Арестович

Сьогодні, 1 березня, на засіданні Європарламенту розглядають заявку України на членство в Євросоюзі. Олексій Арестович вважає, що негайний вступ України в ЄС – основний засіб припинення війни.

Таку думку він озвучив в ефірі 24 каналу.

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"Президент поставив перед Європою таке питання – ми просимо і вимагаємо негайного вступу до Євросоюзу. І це буде основним засобом припинення війни, тому що Росія не буде воювати з державою ЄС. Оце найкраще за все", – вважає Арестович.