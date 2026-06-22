"Роз'єднання немає": МЗС пояснило заяву фон дер Ляйєн про окремий рух України і Молдови до ЄС

Після відкриття першого переговорного кластера щодо вступу до ЄС Україна та Молдова продовжать євроінтеграцію окремими темпами. Подальший прогрес кожної з країн залежатиме від виконання необхідних реформ та умов.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після завершення саміту Молдова-ЄС у понеділок, 22 червня, повідомляє ЄП.

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Як надалі відбуватиметься євроінтеграція?

Урсула фон дер Ляєн пояснила, що надалі Україна і Молдова продовжать шлях до членства в ЄС кожна у власному темпі. Насамперед усе залежатиме від реалізації необхідних реформ та виконання євроінтеграційних зобов'язань.

Як тільки відкрився перший кластер, кожна країна-кандидат несе відповідальність за себе. Оскільки вони повинні впроваджувати реформи – і вони мають впроваджувати різні реформи, залежно від того, про яку країну-кандидата ми говоримо,

– заявила вона.

Відповідаючи на питання про відкриття наступних переговорних кластерів, Урсула фон дер Ляєн наголосила, що коментує лише ситуацію навколо Кишинева, оскільки спілкування зі ЗМІ відбувалося в рамках саміту Молдова – ЄС.

"Я вважаю, що процес, заснований на заслугах, набагато кращий для Молдови, ніж термін "якомога швидше". Тому що "якомога швидше" ні про що не говорить. Але процес, заснований на заслугах, чітко вказує вам на основи нашої методології, що було погоджено всіма 27 державами-членами", – зазначила вона.

Вона наголосила, що переговори щодо вступу мають ґрунтуватися на принципі заслуг, і такий підхід є вигідним для Молдови, бо дозволяє демонструвати конкретні результати, а ЄС – виконувати взяті на себе зобов’язання.

Що кажуть в МЗС?

МЗС України пояснило журналістам, що подібні заяви президентки Єврокомісії після саміту ЄС – Молдова стосувалися виключно Кишинева, і її слова не передбачали жодного порівняння чи протиставлення Молдови та України.

Слід зазначити, що після відкриття першого кластера переговорів подальший рух у переговорному процесі відбувається на основі чітко закріпленої методології Європейської Комісії, що передбачає індивідуальну оцінку кожної країни-кандидата за досягненнями у виконанні внутрішніх бенчмарків (IBAR),

– запевнив речник Георгій Тихий.

У відомстві наголосили, що обидві країни синхронно рухаються в межах цього процесу та послідовно проходять усі етапи. ЄС неодноразово відзначав виконання обома країнами необхідних умов для відкриття кластерів.

Тому підстав для висновків про якесь нібито "роз'єднання" немає. Таким чином українська сторона наголошує, що обидві держави продовжують рухатися в межах спільного переговорного процесу для подальшого вступу.

У міністерстві також підкреслили, що Україна надала нового імпульсу політиці розширення ЄС та сприяла відновленню її стратегічної динаміки, тож розраховує на справедливий, об'єктивний і виважений підхід ЄС в подальшому.

Що цьому передувало?

Нагадаємо, ЄС 5 червня на другій Міжурядовій конференції офіційно оголосив про початок переговорів із Києвом за першим переговорним кластером, що стало офіційним відкриттям переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Згодом стало відомо, що робоча група Ради ЄС з питань розширення ЄС (COELA) розпочала розгляд результатів скринінгу усіх невідкритих кластерів для України та Молдови, чим дала старт офіційній підготовці до їхнього відкриття.

Своєю Володимир Зеленський назвав відкриття першого переговорного кластеру історичним досягненням. Президент України наголосив, що процес євроінтеграції вже розпочався і рух України до членства в ЄС продовжуватиметься.