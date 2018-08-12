12:43
12 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 14°C
  • понеділок
    28°C 14°C
  • вівторок
    32°C 20°C
  • середа
    31°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Блоги Ілля Кенігштейн
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Ілля Кенігштейн

Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть II

471
Карпаты
Карпаты / facebook Илья Кенигштейн

Любовь к быстрому и шальному баблу заразила огромное количество местных жителей. Чем ближе к границе – тем больше.

А недостаток образования и жадность, в сочетании с яркими примерами качества жизни тех "кто за правду" и тех, "кто за реальность" – привели многие карпатские села в упадок. У людей пропала мотивация и желание трудиться на земле, заниматься фермерством, предпринимательством. Какой смысл это делать, если сосед зарабатывает в 10 раз больше и быстрее на контрабандных схемах. Малообразованная молодежь не хочет долго и кропотливо работать, а хочет поднять много денег и сразу – за счет контрабанды или другой криминальной схемы. Все разговоры только о деньгах. Образованная молодежь старается мигрировать в крупные города, уезжает в Киев, либо в ЕС.

Читайте также: Вся правда про отдых в украинских Карпатах – часть I

Мы общались с разными людьми. Все утверждают, что в существующей деградации Карпат виновна не только власть, но и сами жители. Голова какого-нибудь богом забытого села ворует лес прямо под своим селом, и на вопрос: "Что вы делаете, ведь тут будут жить ваши дети?!", приватно отвечает: "Мои дети тут жить не будут". На встречах с жителями он, конечно, совсем другое говорит. Народ повозмущается, но когда придет время выборов, опять большинством выберут того же. Причина – сон разума и вера в сказки, которыми этот кандидат кормит избирателей. По итогам – никаких обещаний никто не сдерживает, разве что личные.

Но начинается тенденция возвращения в регион людей с мозгами, деньгами и опытом. Едут строить, открывать, налаживать. Многие родились здесь. Пока что на них смотрят как на белых ворон – с недоверием, как на чужаков и выскочек. Но если те проявляют себя как сильные личности и охраняют свою территорию – не трогают и со временем начинают уважать. Этот тонкий ручеек предпринимателей – есть главная надежда Карпат.

Красота в Карпатах сейчас такая, что просто не веришь своим глазам. Словно каждую ночь природа заново рисует свой шедевр и демонстрирует его тебе со восходом солнца. Сотни оттенков зеленого, огромные мягкие холмы, рельеф голубых гор вдалеке, леса, озера, реки, водопады, аккуратные, словно из мира хоббитов, стоги сена на склонах, старинные хаты, церкви, древние ограды вокруг полей и угодий. Небо, мягкий свет солнца, в который подмешали сепию.

А ты стоишь перед всем этим великолепием и понимаешь, что любое, даже самое глубокое описание этой красоты человеческим языком – будет неполным и поверхностным. Карпаты берут не только фантастической красотой, но и атмосферой, принимая тебя мягко и постепенно. И если ты душой готов к этому – сутки спустя ты понимаешь, что уже не нужно слов – все в твоей жизни становится простым и понятным без них: вот это место, вот ты сам и вот тот самый момент, о котором ты будешь вспоминать годы спустя.

Читайте также: Путешествия по Украине: невероятные места Херсонщины, которые поражают красотой

Автор: Ілля Кенігштейн
Теги: Новини України Новини політики Публікації Подорожі Новини Закарпаття Закарпатська область
Джерело: Илья Кенигштейн
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук