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      Втікач-аферист Гута домовився з чиновниками і планує повернути агрохолдинг "Мрія", – Лещенко

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      Екс-власник агрохолдингу "Мрія" Микола Гута повернувся в Україну
      Екс-власник агрохолдингу "Мрія" Микола Гута повернувся в Україну / Фото з відкритих джерел

      Екс-власник агрохолдингу "Мрія" Микола Гута, який переховувався у Швейцарії, зміг повернутись в Україну, не зважаючи на підозри у масштабних зловживаннях.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів нардеп Сергій Лещенко.

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      "Усі роки, будучи втікачем, він намагався легалізуватися у цій альпійській країні. Він просив про притулок, але отримав відмову, після чого вирішив ще на декілька місяців затягнути питання екстрадиції", – розповів Лешенко.

      микола гута
      Микола Гута

      За його словами, Гута подав скаргу до Федерального суду 15 жовтня, але далі щось сталося, і агробарон через 4 дні, 19 жовтня відкликав своє прохання. Після чого Гута повернувся до України

      Людина, яка підозрюється у масштабних зловживаннях, якій загрожувала видача в Британію, де він точно не зміг би домовитися з суддями, вирішив довіритися продажній системі в Україні. І подальші дії підтвердили його розрахунок – український суд випустив Гуту на волю під особисте зобов'язання, не взявши ні копійки застави, та навіть не надягнувши на нього електронний браслет. І це відносно людини, якій загрожує від 5 до 12 років ув'язнення,
      – підкреслив нардеп.

      Він наголосив, що, зазвичай, підозрюваним у злочинах такої тяжкості, щонайменше, обирають домашній арешт, тим більше, якщо підозрюваний декілька років переховувався за кордоном. Так роблять скрізь у цивілізованих країнах – але не в Україні.

      "Є всі підстави вважати, що Гута домовився з високопосадовими корупціонерами, що зараз засіли при владі, та збирається викупити свою справу", – додав Лещенко.

      Хто такий Микола Гута? Екс-власник агрохолдингу "Мрія" Миколу Гуту, який переховувався за кордом останні чотири роки, обравши для проживання спокійну та заможну Швейцарію. Очолюваний ним агрохолдинг "Мрія" зумів вийти на міжнародні ринки, залучивши гроші на Франкфуртській біржі. Загалом, компанія накопичила кредитів на суму понад 1 мільярд доларів, паралельно займаючись шахрайством, подаючи фейкову звітність та виводячи кошти на офшорні рахунки. Апофеозом цього подвійного життя стала придбання родиною Гути найдорожчої вілли в Німеччині на гірськолижному курорті Гарміш-Партенкірхен.

      Відео повного випуску відеоблогу Мергія Лещенка "Чесна політика" 

      Теги: Новини України Новини політики Гроші Сільське господарство Агро 24 Мрія Агрохолдинг Корупція
      Джерело: 24 канал
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