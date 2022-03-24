Вторгнення Путіна змінило перспективу безпеки на довгий час, – Столтенберг

Генсек НАТО Єнс Столтенберг після саміту 24 березня розповів, про що мовилося. Чи не основною темою була безпека країн-членів через вторгнення Росії в Україну.

НАТО сприяє безпеці та миру в усій Європі. За словами Столтенберга, безпека не приходить безкоштовно, передає 24 канал.

До теми Столтенберг заявив, що НАТО не буде розміщувати своїх військових в Україні

З початку російського вторгнення в Україну змінилася безпека для НАТО в довгостроковій перспективі. Вона потребує більших зусиль. Тому лідери з країн НАТО погодилися зобов'язатися взяти на себе додаткові матеріальні витрати і маємо плани значного зібльшення оборонних витрат,

– заявив Столтенберг.

За його словами, в цей небезпечний час такі дії є життєво необхідними і в майбутньому над ними в рамках НАТО будуть працювати спільно.

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