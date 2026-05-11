Можливі 3 сценарії вторгнення Росії у країни Балтії: що може стати головною ціллю

Країни Балтії дедалі серйозніше готуються до можливого російського вторгнення, адже Кремль може скористатися ослабленням уваги США до Європи та внутрішні суперечки в НАТО. Наразі існує 3 потенційні сценарії розвитку подій.

Найбільше занепокоєння викликає те, що механізм колективної оборони Альянсу потребує згоди всіх союзників, що може дати Росії час для швидкого наступу. Про потенційні варіанти наступу, які розглядають у Кремлі, розповідає 24 Канал у межах програми "Кордон.UA".

Дивіться також: Євросоюз обговорить питання перемовин з Путіним та вимоги до Росії, – Каллас

Чи готова Росія до прямого зіткнення з НАТО?

Західні військові розуміють невідворотність загрози, і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус є одним з небагатьох, хто відкрито ламає європейську зону комфорту.

Ми чуємо погрози з Кремля майже щодня... Ми повинні враховувати, що одного дня Путін може навіть напасти на країну НАТО. Наші експерти очікують, що період, протягом якого це стане можливим, становитиме від 5 до 8 років,

– наголосив Пісторіус.

Проте через те, що адміністрація Трампа перенаправила американські ресурси на Близький Схід, для Москви вже з’явився ідеальний момент.

Перший сценарій за яким, ймовірно, може діяти Путін – класична гібридна провокація за кримським зразком. Масована дезінформаційна кампанія про дискримінацію російськомовного населення в Естонії, кібератаки на електромережі й зв’язок та псевдопротести.

Для західного спостерігача все виглядатиме як "внутрішній громадянський конфлікт", чи варто їм "помирати за Нарву"? Проте головною мішенню стане не територія, а 5-та стаття НАТО, яка потребує абсолютного консенсусу й часу на активізацію, і Москва може цим скористатися.

Чи стануть країни Балтії пасткою для НАТО у разі війни?

Другий сценарій – захоплення Сувальського коридору, де є кордон з російським Калінінградом і Білоруссю. Російські танкові колони можуть миттєво відрізати Естонію, Латвію та Литву від континенту.

Все, що вони хочуть зробити, це розбити НАТО. Для цього їм потрібно напасти на балтійську країну або, скажімо, Польщу, потім зупинитися і запитати: "Ви дійсно хочете ядерної війни через Литву?" І якщо відповідь "ні", то росіяни перемогли, вони зламали НАТО,

– пояснив Бен Годжес, екскомандувач військ США в Європі.

Третій сценарій – мікс гібридної провокації й прямої атаки. Росія виправдовуватиме своє вторгнення в Європу самозахистом, апелюючи до того, що Європа вже воює на боці України. Бо затримує російські танкери й надає Україні майданчики для атак на Ленінградську область та порти в Приморську й Усть-Лузі. Це виправдання буде спрямоване на Трампа, який заявив, що не бачить сенсу допомагати союзникам по НАТО через ситуацію в Ірані.

"Мені здається, що Трамп це та людина, яка спробує розламати НАТО в її теперішньому вигляді. Бачите, він не випадково говорить про те, що НАТО це паперовий тигр. Чим, мені здається, дуже підігрує тому самому Путіну... Але з іншого боку... це дуже гарний стимул для європейців нарешті зробити висновок", – сказав Володимир Огризко.

Що ще відомо про підготовку країн Балтії до потенційної загрози?

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня повідомила про призначення Райвіса Мелніса новим міністром оборони. Його попередник Андріс Спрудс залишив посаду після інциденту з імовірним порушенням повітряного простору країни російськими дронами. Сілінія наголосила, що оборонне відомство має очолювати фахівець із відповідним досвідом.

Вона також зазначила, що Латвія наразі спрямовує на оборону рекордні ресурси – близько 5% ВВП, що є найбільшим показником в історії країни. За її словами, такі інвестиції потребують максимально ефективного управління та конкретних результатів.