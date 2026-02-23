Саме це стримує Росію, – експрезидентка розкрила готовність Естонії до вторгнення

На Заході припускають, що Росія може напасти на Балтійські країни, зокрема на Естонію. Це, ймовірно, стане серйозним випробуванням для НАТО, але готовність естонської влади та їхніх партнерів може здивувати.

Експрезидентка Естонії, президентка Естонського олімпійського комітету Керсті Кальюлайд розповіла 24 Каналу, що країни Північної Балтії посилюють свою готовність до можливого протистояння із Росією швидше ніж інші. Все задля того, щоб дати ворогу зрозуміти, що намагатись розпочинати війну не варто.

Дивіться також НАТО вважає, що Україна може змінити хід війни, але є дві головні умови для цього, – The Times

Чи дійсно Естонія готова до вторгнення Росії?

Керсті Кальюлайд підкреслила, що країни Балтії готові діяти швидко, якщо буде необхідність давати відсіч Росії.

Крім того, не забувайте, що ми не одні. У нас є французькі, британські війська, які перебувають за 100 кілометрів від російського кордону. Це велика кількість солдатів і чітке послання Росії,

– сказала вона.

Експрезидентка Естонії також зазначила, що війська Британії, Франції та інших країн прибули в Естонію зі знанням їхнього закону. Зокрема, якщо Кремль почне збройний наступ, то країна даватиме відсіч, а ці сили союзників підпорядковуються 1-й естонській піхотній бригаді.

Це заздалегідь визначено – якщо Росія нападе, то союзники боротимуться разом з нами (з Естонією – 24 Канал). Саме це стримує Росію,

– висловилась вона.

Ймовірно, у НАТО та Естонії готуються до того, щоб мати змогу стримувати росіян, якщо ті нападуть. Це триває протягом чотирьох років, попри деякі політичні коливання.

За словами Керсті Кальюлайд, саме це дає їй впевненість думати, що стримування російської агресії не підведе.

Нагадаємо, 10 жовтня 2025 року Естонія тимчасово закрила пункт пропуску Саатсе через підвищену активність російських військових поблизу кордону, зокрема появу озброєних підрозділів, які блокували дорогу. У прикордонній службі пояснили, що рішення ухвалили для запобігання можливим провокаціям і гарантування безпеки.

Як Естонія готується до загрози вторгнення?