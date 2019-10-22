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      Вторгнення військових літаків РФ: у Південній Кореї по тривозі підняли винищувачі

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      Російські військові літаки над зоною протиповітряної оборони Південної Кореї
      Російські військові літаки над зоною протиповітряної оборони Південної Кореї / Getty Images

      Південна Корея заявила про вторгнення шести російських військових літаків у зону ідентифікації протиповітряної оборони країни. На перехоплення російських літаків були спрямовані винищувачі F-15K ВПС Південної Кореї.

      Російські літаки порушили зону над водами, що омивають Корейський півострів. Зокрема йдеться про найбільш східні острови країни Докдо та Уллиндо у Східному морі, а також зону над південним містом Пхохан та островом Чечжу та районами у Жовтому морі. Про це повідомляє місцеве видання Yonhap.

      До теми: Росія не вибачалася перед Кореєю за порушення її повітряного простору

      Літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління А-50, три винищувачі СУ-27 та два бомбардувальники ТУ-95 4 рази без попередження входили у зону ідентифікації Корейської протиповітряної оборони. Авіація Росії пробула у зоні близько чотирьох годин.

      Відзначимо, що це не перший подібний інцидент з російськими літаками. Раніше бомбардувальники РФ порушили повітряний простір Японії.

      Що відомо про порушення російськими винищувачами повітряного кордону Кореї?У 2019 році російські літаки вже 20 разів вторгалися у південнокорейську зону ідентифікації ППО.

      23 липня біля східного узбережжя Японського моря. Троє російських військових літаків увійшли до зони ідентифікації протиповітряної оборони Кореї. Міністерство оборони Південної Кореї відправили на перехоплення свої винищувачі. Після цього літак РФ двічі порушив повітряний простір країни, за що отримав у відповідь попереджувальні постріли.

      Влада Південної Кореї повідомила, що Росія вибачилася за інцидент. Однак в Росії заявили, що не приносили офіційних вибачень Сеулу.

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      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Новини Росії авіація Південна Корея
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