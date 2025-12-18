Падіння Покровська: що зміниться на фронті та куди Росія може перекинути свої війська

Покровськ залишається ключовим вузлом, який стримує значні сили ворожої армії. Водночас його потенційне захоплення не гарантує Росії оперативного прориву на лінії фронту.

Однак експертки з питань Росії Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед в інтерв'ю "РБК-Україна" стверджують, що падіння міста дасть Кремлю можливість перегрупувати свої сили, пише 24 Канал.

Дивіться також Сили оборони контролюють 90% Куп'янська та повернули частину Покровська, – Сирський

Яких змін на фронті очікувати, якщо Покровськ впаде?

Експертки вважають, що після можливого захоплення Покровська ворожа армія не зможе одразу здійснити прорив далі на захід. Просування окупантів стримуватиме позиційний характер війни, українські укріплення та складний рельєф.

Водночас захоплення міста може дати Кремлю можливість перекинути значні сили на інші ділянки фронту. Росія отримає змогу вивільнити бойові ресурси, які нині залучений у виснажливих боях за місто. Мовиться щонайменше про дві загальновійськові армії – 51-шу (колишній 1-й армійський корпус "ДНР", Південний військовий округ) та 2-гу ЗВА (Центральний військовий округ).

Відомо, що 2-га загальновійськова армія працює всередині Покровсько-Мирноградської агломерації, тоді як 51-ша намагається одночасно закрити цей "котел" з півночі та розширити його у напрямку півночі та північного заходу від Покровська у бік Добропілля. Саме ці бої значно загальмували просування російської армії.

За оцінками аналітиків, у разі падіння міста Росія зможе перекинути вивільнені підрозділи до району Гуляйполя, на схід Запорізької області або в напрямку Дніпропетровщини. Там останні російські успіхи створюють додаткову загрозу для українських захисників, а також для так званого "фортифікаційного поясу".

Також аналітики вважають, що після виснажливої кампанії на Покровську зі значними втратами особового складу, російським підрозділам знадобиться час на відновлення.

Яка наразі ситуація на Покровському напрямку?