Мінус борт разом з екіпажем: росіяни могли втратити ударний гелікоптер Ка-52, – ЗМІ

Російські військові, ймовірно, втратили бойовий ударний гелікоптер Ка-52 у Ленінградській області. У результаті авіатрощі міг загинути весь екіпаж.

Про це пише Exilenova+ з посиланням на росЗМІ.

Що втратив ворог?

Спершу про ймовірну втрату для російської армії почали бідкатись російські Telegram-канали. У повідомленнях зазначалося, що сталось це нібито під час відбиття атаки БпЛА на Санкт-Петербург та прилеглі райони, зокрема порт Усть-Луга.

Згодом стало відомо, що міг розбитися саме бойовий ударний гелікоптер Ка-52.

У мережі також пишуть, що екіпаж на борту загинув.

Наразі офіційних заяв щодо такої втрати для ворожої авіації немає.

Нагадаємо, уночі 11 листопада на Ленінградську область Росії налетіли безпілотники. Через закриття неба над регіоном цивільні літаки екстрено сідали у Фінляндії.

За попередніми даними, вогонь спалахнув на території паливного термінала компанії "Новатек". Крім того, у порту було уражено резервуарний парк для зберігання готової продукції та нафтопродуктів.