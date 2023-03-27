Курорт у Краснодарі перетворили на цвинтар: у мережі показали сотні свіжих могил вагнерівців

Росія продовжує зазнавати колосальних втрат у війні проти України. Чи не найбільше ліквідованих за останній час серед найманців ПВК "Вагнера". Це доводять свіжі поховання у Краснодарському краї.

У мережу виклали відео, на якому можна побачити величезний цвинтар зі свіжими похованнями, передає 24 Канал. У землі лежать вагнерівці, які поповнили статистику втрат ворога, яку щоденно публікують у Генштабі.

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Сотні могил за кілька місяців

Відео зняла, очевидно, місцева мешканка Гарячого Ключа, що у Краснодарському краї. Там з'явився цвинтар, на якому масово та щоденно ховають вагнерівців.

Жінка за кадром бідкається, що всі могили свіжі та їм немає ані кінця, ані краю. Причому, зі слів очевидиці, ліквідовані вагнерівці усіх вікових категорій: від молодого до старого. Вона також зауважила, що датовані поховання кінцем 2022 та початком 2023 років.

Могили вагнерівців упізнавані. Вони всі однакові ззовні. Кожна із них з хрестом, а на самій землі – вінок. І таких однакових "композицій" сотні.

Сотні свіжих могил з вагнерівцями у Краснодарському краї: дивіться відео

Цікаво, що вже навіть з'явилася табличка поблизу сектора з похованими найманцями. На ній написано, що це "Алея Слави пам'яті воїнів ПВК "Вагнера", учасників військових операцій, які віддали життя за Росію".

Напередодні спалахнув скандал

Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин 18 березня знову скаржився. Як з'ясувалося, адміністрація Гарячого Ключа заборонила ховати вагнерівців на цвинтарі.

Тоді глава Гарячого Ключа Сєргєй Бєлопольський зазначив, що "з повагою" ставиться до найманців. Але все ж вважає, що перетворення міста-курорту на місце масового поховання – не найкраща ідея.

Пригожину ця реакція не сподобалася. Він взявся погрожувати Бєлопольському та поскаржився на нього голові держдуми В'ячеславу Володіну та генеральному прокурору Росії Ігорю Краснову. Після цього поховання вагнерівців дозволили вже наступного ж дня.

Ми б на місці Бєлопольського не переймалися. Якщо так далі піде, то місцем масового поховання стане кожен шматочок величезної Росії. Адже ті, хто не загинуть у війні проти України, повбивають один одного, коли недоімперія почне свій неминучий розпад.