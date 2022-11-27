Ще 600 окупантів отримали квитки на концерт Кобзона: втрати ворога станом на 27 листопада

З початку повномасштабного вторгнення Росії наші військові вже ліквідували понад 87 тисяч загарбників. Таким чином, Збройні Сили надійно захищають українські території від ворога.

З 24 по 27 листопада ЗСУ на той світ відправили ще 600 російських окупантів, через що кількість ліквідованих загарбників на "лічильнику" сягнула позначки 87 310 осіб. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Актуальні втрати росіян в Україні

Також захисники України знищили чимало ворожої техніки. У Генштабі повідомляють, що за цей час окупанти втратили:

танків – 2 905 (+4 одиниці),

бойових броньованих машин – 5 856 (+8),

артилерійських систем – 1 897 (+1),

РСЗВ – 395 (+0),

засобів ППО – 209 (+0),

літаків – 278 (+0),

гелікоптерів – 261 (+0),

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+1),

крилатих ракет – 531 (+0),

кораблів / катерів – 16 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 412 (+6),

спеціальної техніки – 163 (+0).

Через високу активність бойових дій підрахувати точні остаточні втрати окупантів неможливо.



Актуальні втрати ворога станом на 27 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ

ЗСУ вдарили по скупченню окупантів на Запоріжжі

Напередодні в Генштабі повідомили, що українські військові завдали вогневого ураження по районах скупчення живої сили окупантів на Запоріжжі. Мовиться про райони:

Мелітополя,

Пологів,

Михайлівки.

Внаслідок цього вдалося завдати втрат окупантів. Так, понад 100 бійців стали "300-ми". Також вдалося знищити близько 10 одиниць військової техніки різного типу та 2 склади боєприпасів.

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