Ще 600 окупантів отримали квитки на концерт Кобзона: втрати ворога станом на 27 листопада
Джерело:Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення Росії наші військові вже ліквідували понад 87 тисяч загарбників. Таким чином, Збройні Сили надійно захищають українські території від ворога.
З 24 по 27 листопада ЗСУ на той світ відправили ще 600 російських окупантів, через що кількість ліквідованих загарбників на "лічильнику" сягнула позначки 87 310 осіб. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
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Актуальні втрати росіян в Україні
Також захисники України знищили чимало ворожої техніки. У Генштабі повідомляють, що за цей час окупанти втратили:
- танків – 2 905 (+4 одиниці),
- бойових броньованих машин – 5 856 (+8),
- артилерійських систем – 1 897 (+1),
- РСЗВ – 395 (+0),
- засобів ППО – 209 (+0),
- літаків – 278 (+0),
- гелікоптерів – 261 (+0),
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 555 (+1),
- крилатих ракет – 531 (+0),
- кораблів / катерів – 16 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 412 (+6),
- спеціальної техніки – 163 (+0).
Актуальні втрати ворога станом на 27 листопада / Інфографіка Генштабу ЗСУ
ЗСУ вдарили по скупченню окупантів на Запоріжжі
Напередодні в Генштабі повідомили, що українські військові завдали вогневого ураження по районах скупчення живої сили окупантів на Запоріжжі. Мовиться про райони:
- Мелітополя,
- Пологів,
- Михайлівки.
Внаслідок цього вдалося завдати втрат окупантів. Так, понад 100 бійців стали "300-ми". Також вдалося знищити близько 10 одиниць військової техніки різного типу та 2 склади боєприпасів.
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